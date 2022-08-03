Jessica Pavone / Lukas Koenig / Matt Mottel - Spam Likely

Каждый из участников этого проекта – весьма интересная личность. Джессика Павоне играет на скрипке, альте и сочиняет музыку преимущественно авангардного толка по отношению, как к джазу, так и к академической музыке. Если учесть, что она формировалась, как музыкант в кругах, близких к Энтони Брэкстону, направление ее творческих поисков удивления не вызывает. В начале 2000-х годов Павоне плотно сотрудничала с другой ученицей Брэкстона, гитаристкой Мэри Хальварсон. Сейчас она остается видной фигурой импровизационной сцены Нью-Йорка. Австрийский ударник Лукас Кениг мог запомниться нашим читателям по нескольким релизам венской компании Jazzwerkstatt Wien Records. Помимо многочисленных австрийских коллег, Кениг много играл и с американскими, европейскими и японскими импровизаторами. Мэтт Моттель, уроженец Большого Яблока, - мультижанровый исполнитель, который любит синтезировать различные виды искусств в своих выступлениях или инсталляциях. Он и художник, и скульптор, и литератор и, конечно же, музыкант.
Павоне, Кениг и Моттель впервые выступили вместе в 2019 году. То выступление было окрашено в минорные тона, оно состоялось на следующий день после смерти Стива Далачинского, видной фигуры нью-йоркского авангарда. Но общую «химию» музыканты почувствовали, сотрудничество продолжилось и привело к записи в сентябре того же 2019 года сессии, которая ровно три года спустя, в сентябре 2022 года, превратится в альбом Spam Likely на лейбле 577 Records.
Джессика Павоне играла тогда на альте и управляла электроникой, Лукас Кениг занял привычное место за ударной установкой, а Мэтт Моттель играл на наплечном синтезаторе или клавитаре (keytar), а также на трехструнной гитаре, близкой родственнице русской балалайки. В импровизационном режиме музыканты исполнили две большие композиции (приблизительно по двадцать минут каждая): Binge Listen и давшую название альбому Spam Likely. Сами они именуют стилистику своей музыки «свободное звуковое рагу». Надо сказать, что вкусом два приготовленных ими блюда несколько отличаются друг от друга. В Binge Listen царит жесткий непрерывный акустико-электронный ритм, на фоне которого звучат струнные пассажи. Начало Spam Likely более близко к тому, что мы привыкли называть фри-джазом, но, по мере развития композиции, остинатный ритмический рисунок оживает и здесь. Каждая композиция, на мой вкус, хороша по своему, а альбом в целом оставил очень приятное впечатление.
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