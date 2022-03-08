Cecil Taylor - The Complete, Legendary, Live Return Concert

Даже если вы не большой поклонник фри-джаза, но знакомы с джазовой историей, вам не надо объяснять, кто такой Сесил Тейлор. Через четыре года после смерти самого выдающегося фри-джазового пианиста лейбл Oblivion Records выпускает уникальную историческую запись: The Complete, Legendary, Live Return Concert. Какова ее история?
После громких успехов в 60-х годах, сделавших ему имя, Сесил Тейлор (1929-2018) в самом конце десятилетия и начале 70-х взял довольно продолжительный тайм-аут, отказавшись от выступлений и записей и посвятив себя только прподавательской деятельности. Период молчания длился пять лет. Он был нарушен 4 ноября 1973 года концертом в нью-йоркском зале The Town Hall, где вместе с Тейлором на сцену поднялись его партнеры по ансамблю Cecil Taylor Unit – альт-саксофонист Джимми Лайонс, перкуссионист Эндрю Сирил, а также басист Сироне. Лайонс (1931-1986) – самый верный и постоянный партнер Тейлора, работавший с ним с секредины 60-х годов и до самой своей смерти. Сирил (р. 1939) продолжает свой долгий путь в джазе по сей день, сравнительно недавно сайт писал о его новом альбоме 2021 года, изданном на ЕСМ. Сироне, чье настоящее имя звучит, как Норрис Джонс (1940-2009) играл со многими мастерами авангардного джаза в Штатах, а с 1989 года и до конца жизни делал тоже самое в Европе, переселившись в Берлин. На момент концерта в The Town Hall маэстро Тейлору было 44 года, Лайонсу – 42, Сирилу – 34, а Сироне – 33 года.
В тот длинный вечер квартет Тейлора сыграл большую программную композицию Autumn/Parade, а затем еще одно большое сочинение Тейлора: Spring of Two Blue-J’s в двух частях – в первой Тейлор играл соло, а во второй – вновь в формате квартета. Концерт был записан, но из-за ограниченных технологических возможностей того времени год спустя, в 1974 году, на принадлежавшей Тейлору небольшой фирме Unit Core Records скромным тиражом 2000 экземпляров была издана пластинка Spring of Two Blue-J’s, в которую вошла только одноименная композиция: 16 минут первая часть и почти 22 минуты часть вторая. Огромный по объему звучания Autumn/Parade (88 минут) никто с тех пор не слышал.
И вот, в 2021 году владелец и автор записи концерта Фред Зайберт, в свое время один из основателей почившей в бозе фирмы грамзаписи Oblivion Records, подготовил к изданию и выпустил в текущем году полную версию концерта Сесила Тейлора c логотипом возрожденного лейбла. Значение этого релиза для заполнения лакун в творческом наследии пианиста трудно переоценить. Думаю, поклонники фри-джаза получат огромное удовольствие от этого альбома и от большой обстоятельной статьи Алана Гудмена, вошедшей в релиз в качестве liner notes.
© & (p) 2022 Oblivion Records
3 tks / 126 mins
(Cecil Taylor – p; Jimmy Lions – as; Andrew Cyrille – perc; Sirone – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН