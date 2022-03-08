Cecil Taylor - The Complete, Legendary, Live Return Concert

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Cecil Taylor - The Complete, Legendary, Live Return Concert

08.03.2022

Cecil Taylor - The Complete, Legendary, Live Return Concert
Даже если вы не большой поклонник фри-джаза, но знакомы с джазовой историей, вам не надо объяснять, кто такой Сесил Тейлор. Через четыре года после смерти самого выдающегося фри-джазового пианиста лейбл Oblivion Records выпускает уникальную историческую запись: The Complete, Legendary, Live Return Concert. Какова ее история?

После громких успехов в 60-х годах, сделавших ему имя, Сесил Тейлор (1929-2018) в самом конце десятилетия и начале 70-х взял довольно продолжительный тайм-аут, отказавшись от выступлений и записей и посвятив себя только прподавательской деятельности. Период молчания длился пять лет. Он был нарушен 4 ноября 1973 года концертом в нью-йоркском зале The Town Hall, где вместе с Тейлором на сцену поднялись его партнеры по ансамблю Cecil Taylor Unit – альт-саксофонист Джимми Лайонс, перкуссионист Эндрю Сирил, а также басист Сироне. Лайонс (1931-1986) – самый верный и постоянный партнер Тейлора, работавший с ним с секредины 60-х годов и до самой своей смерти. Сирил (р. 1939) продолжает свой долгий путь в джазе по сей день, сравнительно недавно сайт писал о его новом альбоме 2021 года, изданном на ЕСМ. Сироне, чье настоящее имя звучит, как Норрис Джонс (1940-2009) играл со многими мастерами авангардного джаза в Штатах, а с 1989 года и до конца жизни делал тоже самое в Европе, переселившись в Берлин. На момент концерта в The Town Hall маэстро Тейлору было 44 года, Лайонсу – 42, Сирилу – 34, а Сироне – 33 года.

В тот длинный вечер квартет Тейлора сыграл большую программную композицию Autumn/Parade, а затем еще одно большое сочинение Тейлора: Spring of Two Blue-J’s в двух частях – в первой Тейлор играл соло, а во второй – вновь в формате квартета. Концерт был записан, но из-за ограниченных технологических возможностей того времени год спустя, в 1974 году, на принадлежавшей Тейлору небольшой фирме Unit Core Records скромным тиражом 2000 экземпляров была издана пластинка Spring of Two Blue-J’s, в которую вошла только одноименная композиция: 16 минут первая часть и почти 22 минуты часть вторая. Огромный по объему звучания Autumn/Parade (88 минут) никто с тех пор не слышал.

И вот, в 2021 году владелец и автор записи концерта Фред Зайберт, в свое время один из основателей почившей в бозе фирмы грамзаписи Oblivion Records, подготовил к изданию и выпустил в текущем году полную версию концерта Сесила Тейлора c логотипом возрожденного лейбла. Значение этого релиза для заполнения лакун в творческом наследии пианиста трудно переоценить. Думаю, поклонники фри-джаза получат огромное удовольствие от этого альбома и от большой обстоятельной статьи Алана Гудмена, вошедшей в релиз в качестве liner notes.

© & (p) 2022 Oblivion Records

3 tks / 126 mins

(Cecil Taylor – p; Jimmy Lions – as; Andrew Cyrille – perc; Sirone – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022

DLÙ - Moch

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного ...
подробнее
25.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com