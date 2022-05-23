E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow

E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow

23.05.2022

E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow
Басист Алекс Лакуста родился в канадской провинции Альберта, но сейчас он живет и работает в Торонто и здесь он организовал ансамбль E3 by Alex Lakusta, инструментальное трио с участием клавишника Джоша Смайли и ударника Кигана Эскрита, выпускающее в конце мая альбом Transmit Slow с авторской музыкой своего лидера.

Электронный саунд лежит в основе этой работы. Современная электронная музыка накопила уже богатый опыт, существует огромное разнообразие направлений и течений в этом виде музыкального искусства – от академических новаций Пьера Шеффера и Карла-Хайнца Штокгаузена до «космических» звучаний Жана-Мишеля Жарра, электронного эмбиента в духе Брайана Ино и танцевальной музыки «техно». Современный канадский музыкант Алекс Лакуста в собственном творчестве, судя по дебютному альбому его трио, не стремится придерживаться какого-то определенного направления, каких-то искусственных рамок. В Transmit Slow можно услышать и мелодичные звуковые пейзажи в духе эмбиент, например, в титульной пьесе, и весьма энергичную смесь краут-рока в духе Kraftwerk с психоделией (All Static / Frequency Lost), и жесткий драм-энд-бэйс, неожиданно переходящий во вполне умиротворенные пассажи ближе к концу пьесы (Trick Shot). Кроме того, Алекс решил не ограничиваться электроникой. Для записи двух треков (Battery Brain и Flicker) он пригласил трубача Брэда Итона. Сочетание электроники и акустики, атмосферичного звучания трубы и синтезаторов под энергичный ритм бас-гитары и ударных, определенный контрапункт, возникающий при пересечении этих линий, на мой взгляд, пошли альбому на пользу и заметно украсили саунд группы.

Сравнительно небольшой по объему альбом говорит и о композиторской зрелости лидера трио, и о креативности его идей, и, безусловно, о мастерстве музыкантов, работавших над проектом. Возможно, Transmit Slow станет началом длинного пути Лакусты в сфере электронной музыки (E3 by Alex Lakusta – не единственный его ансамбль). Во всяком случае, этот путь, судя по Transmit Slow, выглядит перспективным.

© 2022

7 tks / 41 mins

(Alex Lakusta – el.b; Josh Smiley – keyb, synth; Keegan Eskritt – dr, cymbals; with Brad Eaton – tp (tks 4,6))

Линк предоставил Alex Lakusta

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
авангард, кроссовер, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Adam Shead Quintet - Full Cycle, Thread New

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
В 2020 году мне дважды доводилось слушать чикагского барабанщика Адама Шида. Один раз это был альбом вибрафониста Бена Цукера Fifth Season, в записи которого он участвовал, а в другой – дуэт Шида и бас-кларнетиста Джейсона Стейна Synaptic ...
подробнее
19.01.2022

Aleksi Glick - Guitar and Me

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Нью-йоркский гитарист и композитор Алекси Глик, человек, выросший в музыкальной семье и пошедший по стопам отца, является лидером группы Snack Cat, коллектива с достаточно размытыми стилистическими границами – тут и фанк, и соул, и ...
подробнее
10.04.2022

Amos Gillespie - Unstructured Time For Jazz Septet

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти ...
подробнее
23.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com