E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow

Басист Алекс Лакуста родился в канадской провинции Альберта, но сейчас он живет и работает в Торонто и здесь он организовал ансамбль E3 by Alex Lakusta, инструментальное трио с участием клавишника Джоша Смайли и ударника Кигана Эскрита, выпускающее в конце мая альбом Transmit Slow с авторской музыкой своего лидера.
Электронный саунд лежит в основе этой работы. Современная электронная музыка накопила уже богатый опыт, существует огромное разнообразие направлений и течений в этом виде музыкального искусства – от академических новаций Пьера Шеффера и Карла-Хайнца Штокгаузена до «космических» звучаний Жана-Мишеля Жарра, электронного эмбиента в духе Брайана Ино и танцевальной музыки «техно». Современный канадский музыкант Алекс Лакуста в собственном творчестве, судя по дебютному альбому его трио, не стремится придерживаться какого-то определенного направления, каких-то искусственных рамок. В Transmit Slow можно услышать и мелодичные звуковые пейзажи в духе эмбиент, например, в титульной пьесе, и весьма энергичную смесь краут-рока в духе Kraftwerk с психоделией (All Static / Frequency Lost), и жесткий драм-энд-бэйс, неожиданно переходящий во вполне умиротворенные пассажи ближе к концу пьесы (Trick Shot). Кроме того, Алекс решил не ограничиваться электроникой. Для записи двух треков (Battery Brain и Flicker) он пригласил трубача Брэда Итона. Сочетание электроники и акустики, атмосферичного звучания трубы и синтезаторов под энергичный ритм бас-гитары и ударных, определенный контрапункт, возникающий при пересечении этих линий, на мой взгляд, пошли альбому на пользу и заметно украсили саунд группы.
Сравнительно небольшой по объему альбом говорит и о композиторской зрелости лидера трио, и о креативности его идей, и, безусловно, о мастерстве музыкантов, работавших над проектом. Возможно, Transmit Slow станет началом длинного пути Лакусты в сфере электронной музыки (E3 by Alex Lakusta – не единственный его ансамбль). Во всяком случае, этот путь, судя по Transmit Slow, выглядит перспективным.
© 2022
7 tks / 41 mins
(Alex Lakusta – el.b; Josh Smiley – keyb, synth; Keegan Eskritt – dr, cymbals; with Brad Eaton – tp (tks 4,6))
Линк предоставил Alex Lakusta
Леонид АУСКЕРН