Gerald Clayton - Bells on Sand

Джеральд Клейтон – достойный представитель почтенной джазовой династии. Его отец, басист Джон Клейтон, лауреат Грэмми, возглавлял вместе с братом, саксофонистом Джеффом Клейтоном и ударником Джеффом Хэмилтоном весьма успешный биг-бэнд Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, а также выступал с тем же Джеффом Клейтоном, как Clayton Brothers. Пианист Джеральд также играл и записывался в этом составе. Тонкости же фортепьянного джаза Джеральд постигал в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке у таких видных мастеров, как Билли Чайлдс и Кенни Бэрон соответственно. В 2006 году он занял второе место на конкурсе джазовых пианистов имени Телониуса Монка. Джеральд Клейтон играл с очень многими известными джазменами и составил солидную собственную дискографию. Можно дискутировать на тему, сколь заметным оказалось влияние на его творчество того же Монка или его именитых педагогов, но ныне у Джеральда иные кумиры, что и сказалось на его новой работе Bells on Sand.
Последнее время Джеральд увлечен творчеством каталонского академического композитора Федерико Момпоу (1893-1987), который, в свою очередь, находился под сильнейшим влиянием французских импрессионистов начала ХХ века – Дебюсси, Эрика Сати, Габриэля Форе. Музыка последних, насколько я заметил, довольно часто становится источником джазовых интерпретаций самыми разными мастерами. Не избежал, как видим, интереса к академическому импрессионизму и Джеральд Клейтон, но уже опосредствованно, через музыку Момпоу. Программу Bells on Sand он построил из пяти собственных композиций и такого же количества каверов. Два из них – это пьесы Момпоу Elegia и Damunt De Tu Nomes Les Flors, но и в собственных пьесах этого альбома Клейтон, как мне показалось, близок к канонам музыкального импрессионизма. Это тонкая, очень эмоциональная музыка, исполняемая в невысоком темпе (почти без исключений) и в очень камерном составе.
Соло, дуэт, трио, квартет – вот форматы, в которых звучат композиции Bells on Sand. Соло Джеральд сыграл Elegia и две версии стандарта My Ideal – одну в чисто фортепьянном варианте, другую – с наложением звука, а также пьесу своего дяди Джеффа There Is Music Where You’re Going My Friends, и это, пожалуй, единственный трек, где джазовая, а точнее блюзово-госпельная традиция преобладает над академической. В остальных случаях он привлекал партнеров. В дуэте с легендарным саксофонистом Чарльзом Ллойдом, в ансамбле которого он часто играет, Джеральд сыграл Peace Invocation – и этот трек с дуэтом фортепьяно-тенор-саксофон можно отнести к вершинам альбома. В дуэте с ударником Джастином Брауном Клейтон исполнил две свои пьесы: That Roy и Rip. Первая из них посвящена безвременно ушедшему трубачу Рою Харгроуву, вместе с которым Джеральд много и плодотворно работал. В двух треках звучит классическое фортепьянное трио, причем на басу играет отец музыканта, Джон Клейтон. Также в двух треках звучит и вокал. Тут, неожиданно для меня, Джеральд пригласил молодую португальскую певицу Мару, представлявшую в текущем году свою страну на Евровидении. Правда, когда я выяснил, что эта девушка училась в Беркли и сотрудничает с Куинси Джонсом, пришлось «простить» ей участие в попсовом конкурсе, тем более, что манера вокала Мару очень подошла камерно-интимной атмосфере альбома. Особенно хороша она в композиции Момпоу Damunt De Tu Nomes Les Flors – еще одна вершина альбома, на мой вкус.
Интересно, что, работая над обеими пьесами Момпоу, Джеральд Клейтон, как он сам говорит, пытался положить на гармонии Момпоу какие-то свои мелодические решения – ничего не получилось. Джеральд счел за лучшее исполнить эти пьесы так, как их написал каталонский композитор. Но, думаю, если бы Момпоу довелось услышать собственную музыку Джеральда Клейтона из этого альбома, он признал бы американца своим достойным учеником. Bells on Sand, возможно, не самый типичный образец музыки «третьего течения», но весьма к нему близок.
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