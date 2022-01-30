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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Misha Tsiganov - Misha’s Wishes

30.01.2022

Misha Tsiganov - Misha’s Wishes
Как и три предыдущих, новый альбом Миши Цыганова в начале 2022 года вышел на нидерландском лейбле Criss Cross Jazz. Обычный для сотрудничества Цыганова с этим лейблом ритм в два года между альбомами на сей раз нарушен: со времен издания Playing With The Wind (2018) прошло почти в два раза больше времени. Но тот проект создавался в счастливые до-ковидные времена, а пандемия, похоже, наложила отпечаток на дискографическую активность, и Misha’s Wishes был записан в одной из нью-йоркских студий в 2021 году.

Что изменилось за это время? Criss Cross Jazz пережил смерть своего основателя Герри Пикенса и бразды правления уважаемым в европейском джазе лейблом перешли к его сыну Джерри Пикенсу. К счастью, на традиции сотрудничества Миши Цыганова с Criss Cross Jazz этот факт не отразился. Цыганов любит работать с постоянными партнерами, и на сей раз его квинтет вернулся к составу, которым восемь лет назад записывался первый альбом для Criss Cross Jazz: вместе с ним здесь играют не только постоянные солисты Алекс Сипягин и Симус Блэйк, но и тогдашняя ритм-группа Борис Козлов – Дональд Эдвардс. Так что, слушатели могут посмаковать звучание сразу трех ярких представителей российской джазовой диаспоры в США в одном проекте.

Программа альбома, как обычно у Цыганова, состоит преимущественно из его новой авторской музыки. В альбоме из десяти треков только два кавера, причем Миша, как обычно, написал новые аранжировки композиций, исполняемых не очень часто. Взяты они из разных джазовых времен: одна – это новая версия темы Гершвина Strike up the Band из мюзикла конца 20-х годов, а другая – пьеса Билла Эванса Comrade Conrad (1971) из последнего, если я не ошибаюсь, студийного альбома культового пианиста и композитора. Сохранив, в первом случае, жизнерадостный свинг, а во втором – изящество мелодических линий, Миша «перевел» эти очень разные вещи на язык современного мэйнстрима, который он любит и которым владеет в совершенстве. Среди собственных сочинений Миши в этой программе нельзя не заметить композицию с длинным и двойным названием There Was a Birch Tree in the Field, So What. Первая часть этого названия – не что иное, как традиционная русская фольклорная тема «Во поле березонька стояла». Цыганов и в этом альбоме остался верен своей любви к джазовым интерпретациям русского фольклора, а органичности соединения «русской» и «американской» частей в одной композиции можно только поаплодировать. Я очень часто использую в этом тексте термины «традиционно», «верен себе» и так далее. Значит ли это некое отсутствие развития в творчестве талантливого музыканта, стагнацию? Отнюдь. О чисто профессиональной стороне вопроса пусть судят музыковеды, мне же, как слушателю, показалось, что Миша стал лиричнее. Это заметно по таким пьесам, как Lost in Her Eyes, Hope and Despair и, может быть, особенно Are You with Me. Не могу сказать, что альбом кардинально отличается от предшественников, но настроение программы в целом изменилось: меньше драйва, больше мечтательности при сохранении высокого класса исполнения как лидером квинтета, так и его партнерами.

© & (p) 2022 Criss Cross Jazz

10 tks / 66 mins

(Misha Tsiganov – p; Alex Sipiagin – tp, flg; Seamus Blake – ts; Boris Kozlov – b; Donald Edwards – dr;)

Линк предоставил Misha Tsiganov

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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