Misha Tsiganov - Misha’s Wishes

Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...