Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор и скрипач Дипак Пандит и певица Пратибха Сингх Багел имеют к Болливуду самое прямое отношение – одна активно поет в индийских фильмах, другой сочиняет и исполняет музыку к ним. Но на сей раз, в содружестве с лейблом Sufiscore, они предлагают свой аудиопроект: ЕР Inheritance, выпуск которого приурочен ко дню Св.Валентина, 14 февраля.
Дата не случайна. Дипак и Пратибха решили представить современному слушателю четыре композиции, относящиеся к жанру тумри – особому, полу-классическому в индийской музыкальной традиции стилю, родившемуся в ХIХ веке, в котором основанная на рагах музыка переплетается с романтической любовной лирикой. Отбирая программу для этого проекта, Дипак и Пратибха остановились на композициях, в которых манера пения вокалистки была бы особенно выигрышной. Пратибха Сингх Багел не только поет в кино, но и много гастролирует с концертами не только в Индии, но и далеко за ее пределами. В этом плане ее талант универсален: она с удовольствием исполняет как индийскую, так и западную музыку. Стремясь донести красоту песен тумри до слушателей во всем мире, создатели проекта привлекли к его созданию не только музыкантов, играющих на традиционных инструментах, но и европейский симфонический оркестр из Будапешта.
Предваряя выпуск Inheritance, создатели проекта 8 февраля запустили на разных музыкальных платформах видео с композицией Babul Mora (Oh Father Mine) из этого альбома, дающей яркое представление о манере пения Пратибхи Сингх Багел.
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