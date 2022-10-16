Marco Pignataro - Chant For Our Planet

Пафосом тревоги за экологическое состояние Земли дышит новый альбом саксофониста и композитора Марко Пиньятаро с характерным названием «Песня для нашей планеты». Даже если это имя вам незнакомо, то ярчайшее созвездие собранных им для этого проекта великанов джаза уже способно привлечь внимание к Chant For Our Planet. Но для наших читателей это не первая встреча с Пиньятаро. Сайт писал о двух его предыдущих работах на Zoho Music: Almas Antiguas (2018) и Awakening (2022), так что мастерство уроженца Болоньи итало-пуэрториканского происхождения читатели уже имели возможность оценить. И в тех работах Марко собирал вокруг себя первоклассных партнеров, но Chant For Our Planet в этом плане вне конкуренции. Этот проект Пиньятаро можно назвать также «Беркли джазом». Сегодня он и сам – один из руководителей известнейшего джазового учебного заведения из Бостона, ну, а все его партнеры – это люди, также связанные с Беркли: те, кто были его учителями и те, кто сегодня работает рядом с ним в стенах Беркли.
Рядом с Марко Пиньятаро, играющим в этом проекте на сопрано, альте и тенор-саксофонах, музыку Chant For Our Planet создавали Джо Ловано, также применивший очень широкую линейку инструментов, вплоть до редко используемого меццо-сопрано саксофона, Джон Патитуччи, Терри Линн Каррингтон, а также бразильский виртуоз гитары Чико Пиньейру (очень похожая фамилия, не правда ли?), вокалистка Надя Вашингтон (она участвовала и в записи Awakening) и пианистка из Казахстана Анастасия Петрова, в свое время приехавшая в Беркли учиться, а сегодня работающая здесь.
Партнеры Марко не только играют в этом альбоме, но и внесли большой вклад в программу проекта. Так, открывает его большая сюита Джона Патитуччи Terra – Mare – Cielo («Земля – Море – Небо»), как бы вводящая слушателей в круг поднимаемых альбомом проблем. Ловано принес в проект свою композицию As It Should Be («Как это должно быть»), снабдив ноты подзаголовком: «Свобода. Справедливость. Надежда. Любовь. Сострадание» - тут, думаю, комментарии к авторскому посылу не требуются. Еще один педагог из Беркли, Эдмар Колон, аранжировал для альбома известную композицию Жобима Agua de Beber («Вода для питья»), тематически идеально подошедшую к программе альбома. А что же сам Пиньятаро? Он написал Moon Threads, On Irene’s Path (посвящена последствиям урагана «Ирена») и, разумеется, титульную композицию, завершающую программу. Ничего не пишу непосредственно о музыке: при таком составе тут все, по-моему, очевидно – этот альбом надо слушать!
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