Charles Lloyd - Trios: Chapel

Потрясающая творческая активность 84-хлетнего Чарльза Ллойда не может не восхищать. В столь зрелом возрасте маэстро чуть ли не каждый год радует своих поклонников. Альбом Tone Poem его группы Marvels, изданный в прошлом году, критики влиятельного британского журнала Jazzwise назвали альбомом года. На 2022 год Ллойд наметил еще более масштабный проект. Это три альбома формата трио, в каждом из которых Ллойд играет с разными партнерами. Нас ждут Trios: Ocean с гитаристом Энтони Уилсоном и пианистом Джеральдом Клейтоном, а такжеTrios: Sacred Thread с гитаристом Джулианом Лажем и знаменитым таблистом Закиром Хуссейном. Но эти работы еще ждут своего издания, а пока поговорим о вышедшем в конце июня альбоме Trios: Chapel, где его партнерами стали гитарист Билл Фризелл и басист Томас Морган.
Из участников этой записи представлять надо разве что «юного» сорокалетнего Моргана, который годится Фризеллу в сыновья, а Ллойду – во внуки. Тем не менее, это весьма опытный и мастеровитый музыкант, работавший со многими звездами джаза и, в частности, не раз игравший именно с Биллом Фризеллом. Что касается его партнеров по этой записи, скажу только, что Чарльз Ллойд вписал свое имя в историю не только американского, но и советского джаза (имею ввиду выступление его легендарного квартета с Джарреттом, ДеДжонеттом и МакКлюром в 1967 году на фестивале в Таллине), а Фризелл, оставляя в стороне его блестящую сольную карьеру, имеет репутацию идеального сайдмена, этакого «музыкального хамелеона», который легко вписывается в любой состав и в любую стилистику. С тем же Ллойдом он, кстати, играет вместе в вышеупомянутом составе Charles Lloyd & the Marvels. Поэтому от Trios: Chapel можно было ждать многого.
Название свое альбом получил по месту его записи в декабре 2018 года в часовне Coates Chapel в Сан-Антонио, Техас, отличающейся идеальной акустикой. Ллойд, Фризелл и Морган (как видите, без ударника) отыграли здесь пять пьес – три композиции Ллойда и два кавера. Стартовал тот концерт с пьесы Стрейхорна Blood Count, настоящего мастер-класса от Чарльза Ллойда. Ветеран необычайно лиричен в этой пьесе, его тенор-саксофон плавно путешествует от верхов к низам и обратно, отменная сонористика, великолепная техника игры – словом, Ллойд во всей красе! А вот в собственной пьесе Song My Lady Sings он уступает зачин гитаре и контрабасу, чтобы присоединиться к их неторопливой беседе ближе к середине композиции. Здесь очень хорош Фризелл, задающий особую интимную атмосферу всей композиции. Лирика, я бы даже сказал, этакая тропическая нега, и все тот же неторопливый темп царят в пьесе Ay Amor кубинского автора Бола ди Ньеве. Латинский аромат здесь ощутим, но гораздо сильнее он выражен в финальной композиции Ллойда Dorotea’s Studio, посвященной его спутнице жизни Дороти. Тенор-саксофон Ллойда и гитара Фризелла здесь словно соревнуются в экспрессии и яркости звучания. А между двумя этими композициями Ллойд меняет тенор-саксофон на альтовую флейту, чтобы исполнить другую свою пьесу, Beyond Darkness. Здесь звук его инструмента безмятежно порхает, словно мотылек, на фоне чуть более жесткой по сравнению с другими треками линиями гитары и контрабаса.
Вот такой альбом, записанный мастерами, имеющими мало равных в современном джазе. Очень достойная работа. Но все же, к этой объективной бочке меда рискну добавить очень субъективную … нет, даже не ложку, а всего лишь каплю дегтя. Чего-то мне не хватило в этой работе. Возможно, динамики (отсутствие ударных?), возможно, ожидания были завышены… Но, повторюсь, это очень субъективно, так что, каждый в Trios: Chapel должен услышать свое.
© & (p) 2022 Blue Note Records
5 tks / 46 mins
(Charles Lloyd – ts, alto fl; Bill Frisell – g; Thomas Morgan – ac.b;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/charles-lloyd-trios-chapel/)