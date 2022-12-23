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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Duo Atanasovski with guests - Liberte Toujours

Duo Atanasovski with guests - Liberte Toujours

23.12.2022

Duo Atanasovski with guests - Liberte Toujours

В 2020 году на MoonJune Records дебютировал известный в Словении и за ее пределами саксофонист, флейтист и композитор Васко Атанасовски со своим интернациональным составом Adrabesa Quartet. В записи альбома Phoenix участвовал и сын Васко, тогда 17-летний виолончелист Ариэль Вел Атанасовски. И вот, два года спустя отец и сын Атанасовски вновь, уже как Duo Atanasovski, представлены среди новых релизов лейбла Леонардо Павковича. Правда, на сей раз скорее Атанасовски – младший, автор всех композиций для альбома Liberte Toujours, является первым номером в этой записи, а более опытный Васко ассистирует сыну.

За прошедшие два года Ариэль Вел Атанасовски закончил учебу в родном Мариборе и сейчас учится по классу виолончели в Академии Музыки близлежащего австрийского Граца. На Liberte Toujours он играет, как на виолончели, так и на гитаре. В альбоме есть треки, где в записи участвуют только отец и сын Атанасовские, например, Vrane Na Prepihu, где звучит диалог гитары и сопрано-саксофона, но больше композиций, где участвуют еще и гости проекта. Это словенские музыканты, стандартная джазовая ритм-группа, в которой я особо отметил бы пианиста Марко Чрнчеца. Его инструмент вместе с виолончелью Атанасовского-младшего очень выразительно «держит» стартовую композицию Drevored. В целом же музыка Ариэля представляет собой образчик вполне современного джаза. Порой в его музыке, особенно с солирующей гитарой, проскакивает нечто фолк-роковое, например, в Balada Za Soncen Dan, где очень хорош и саксофон отца, а также в пьесе U2, судя по названию, трибьюте известной рок-группе. Нечто специфически балканское не педалируется, разве что в Orehi можно расслышать какие-то характерные интонации. В целом – приятная музыка, отражающая несомненный потенциал креативности этой музыкальной семьи.

© & (p) 2022 MoonJune Records

7 tks / 40 mins

(Ariel Vei Atanasovski – g, cello; Vasko Atanasovski - sax, fl; Marko Churnchetz – p; Jošt Drašler – b; Marjan Stanić - dr, perc;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Словения
музыкальный стиль
современный джаз


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