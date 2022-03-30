Leonid Morozov - I Wish I Knew

Леонид Морозов прислал линк к своему дебютному альбому, как водится, по электронной почте. Но фигурирует он в своем электронном адресе, как Leonid Junior. Почему? На то есть свои причины. Дело в том, что Леонид Морозов принадлежит к славному джазовому клану из российского города Курска: его дед – хорошо известный и уважаемый музыкант, джазовый пианист, композитор, организатор фестивалей «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич, сын Леонида Винцкевича и дядя Леонида Морозова – джазовый саксофонист Николай Винцкевич. В таком окружении юный Леонид не мог не увлечься музыкой. Правда, начинал он с блюза, а интерес к джазу возник чуть позже, почти одновременно с выбором своего инструмента: им стала гитара. Леонид уже в 15 лет выступал на профессиональной сцене, часто вместе с дедом, и, при наличии на сцене одновременно двух Леонидов, стал Леонидом-младшим, что и оставило свой след в электронном адресе молодого, талантливого и энергичного гитариста из Нью-Йорка Леонида Морозова.
Передислокация из Курска в Нью-Йорк произошла вполне естественным до 24 февраля этого года путем: Леонид продолжил музыкальное образование в консерватории Пёрчейз-колледжа Университета штата Нью-Йорк. Именно здесь он нашел партнеров по записи своего первого альбома I Wish I Knew. Стремительно растущая вокалистка Самара Джой, лауреат конкурса им. Сары Воэн – его соученица, как и ударник Кит Балла, а трубач Джон Фэддис, бесспорно, самое громкое имя в составе, - один из их преподавателей в консерватории. I Wish I Knew был издан в начале года британским лейблом Floating World Records (почему я не удивлен: похоже, это чуть ли не фамильный лейбл клана Винцкевичей – пару лет назад доводилось писать об альбоме Николая Винцкевича, также изданном под этим логотипом). Что ж, пора переходить к самой этой работе и заодно поговорить о музыкальных пристрастиях Леонида Морозова.
Программу альбома составили исключительно старые, проверенные временем и не слишком заигранные стандарты: I Wish I Knew и I'll String Along With You Харри Уорррена, Quasimodo Чарли Паркера, Robbin's Nest Иллинойса Жаке. Пожалуй, только разные версии I'm Old Fashioned Джерома Керна звучат довольно часто. Откровенно говоря, выбор именно такого репертуара молодым музыкантом меня несколько удивил. Понять систему музыкальных координат Леонида Морозова помогло обстоятельное интервью, которое он дал Симону Саргсяну из JazzBluesNews.com уже после выпуска альбома. Там, среди прочего, Леонид рассказывает и о формировании своих музыкальных вкусов. Оказалось, что авангард и пост-модерн – в принципе «не его чашка чаю», как говорят англичане, а после короткого периода увлечения музыкой Колтрейна, Дольфи и Кориа, он нашел себя в музыке Лестера Янга, Коулмена Хокинса, Чарли Крисчена, то есть в старом добром свинговом джазе 30-х – 50-х годов. Так что, с программой альбома все логично.
Ну, а с исполнением все не просто логично, а очень даже здорово. Квинтетом, то есть всей командой участников записи, музыканты играют всего два трека, из которых особо отмечу Sunday с отменной партией трубы и безукоризненным вокалом Джой. I'll String Along With You Леонид и Самара записали дуэтом, причем в альбом вошли сразу два варианта записи. Мне лично больше по душе оказался второй, он же финальный трек альбома, где гитара Морозова тонко оттеняет вокальные пассажи Джой в этой сладко-терпкой балладе. Все остальные треки играет трио гитара плюс ритм-группа. Здесь Леонид самой логикой пьес выходит на авансцену, поддерживаемый то соло Баллы (в Robbin's Nest), то эффектной партией контрабаса от Ари Роланда в Jahbero. Важно отметить, что свинг живет в музыке Леонида и его партнеров с первого трека и до последнего: стиль выдержан безукоризненно.
Описывать музыку, как вы понимаете, трудно. Поэтому журналисты часто прибегают к сравнениям: «он играет в манере…». Я долго думал, как передать читающему эти строки впечатления от манеры игры Леонида Морозова, на кого он, пусть отдаленно, похож? И решил пошутить. Возможно, у представителя славного клана Винцкевичей есть еще и родственные связи с другим славным кланом, чисто гитарным и чисто американским: я имею ввиду патриарха свингового гитарного джаза, недавно ушедшего Баки Пиццарелли и его сына Джона Пиццарелли. По крайней мере, и в стилистике музыки, и в манере игры, мне кажется, у Леонида есть нечто общее, по крайней мере, с Пиццарелли-младшим. Это я уже не шучу. Впрочем, послушайте сами: YouTube позволит оценить весь альбом.
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