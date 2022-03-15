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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Clemens Grassmann - Grass Machine

15.03.2022

Clemens Grassmann - Grass Machine
Уроженец Берлина, барабанщик Клеменс Грассман проделал путь характерный для многих европейских и азиатских музыкантов, посвятивших себя джазу. На родине, в Германии, он закончил престижную Высшую школу музыки имени Карла-Марии фон Вебера, а осенью 2013 года Клеменс, получив специальную стипендию, отправился постигать тонкости джаза за океан, в колледж Беркли в Бостоне. После учебы он, как водится, перебрался в Нью-Йорк, где дела у Грассмана пошли совсем неплохо. Его видели сцены таких престижных местных клубов, как Minton’s Playhouse, Zinc Bar и Smalls Jazz Club, он играл с Джо Ловано, Джоном Патитуччи, Данило Пересом, Дэйвом Либмэном, гастролировал по всей Америке и на Ближнем Востоке. У Грассмана немало различных проектов, а для альбома Grass Machine, записанного в мае 2021 года в известной студии Руди Ван Гелдера в Энглвуд Клифс, он собрал ансамбль довольно необычного состава.

Это септет с очень мощной духовой секцией (три саксофона – альт и два тенора, а также труба) и стандартной ритм-группой (фортепьяно – контрабас – ударные). Работали в этом проекте с Клеменсом его коллеги по нью-йоркской сцене, среди которых можно выделить трубача Аарона Бара и альт-саксофониста Дэвида Милаццо. Альбом невелик по продолжительности звучания: шесть композиций Грассмана вместились всего в 37 минут. По стилистике музыку Грассмана революционной не назовешь: ему ближе проверенные лекала достаточно традиционного джаза, но с использованием вполне современных гармоний. Порой ансамбль Грассмана выдает просто искрометный свинг, как, например, в Chicken on a Trane. Необычный саунд септета с переплетением голосов духовой секции пресс-релиз альбома удачно сравнил с этаким «акустическим ситезатором». Но и сам Клеменс не отказывает себе в удовольствии выдать сочное соло, как он это сделал в финальной композиции Glimpse of a Second Sound.

Grass Machine имеет шанс прийтись по вкусу самым разным слушателям. Профессионализм музыкантов, креативные композиторские идеи лидера септета и доходчивость этого искреннего джаза, не окутанного в тогу нарочитой усложненности тому порукой.



© & (p) 2022 Clemens Grassmann

6 tks / 37 mins

(Aaron Bahr – tp; David Milazzo – as; Sam Dillon, Chris Bittner – ts; Chris McCarthy – p; Cole Davis – b; Clemens Grassmann – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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