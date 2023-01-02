Clint Bahr - Puzzlebox

Даже если вы не большой поклонник фри-джаза, но знакомы с джазовой историей, вам не надо объяснять, кто такой Сесил Тейлор. Через четыре года после смерти самого выдающегося фри-джазового пианиста лейбл Oblivion Records выпускает уникальную ...