Clint Bahr - Puzzlebox

В 2003 году лейбл MoonJune Records выпустил свой четвертый релиз, альбом группы TriPod с одноименным названием. То было трио, возглавляемое басистом Клинтом Баром. Почти двадцать лет спустя Леонардо Павкович и его MoonJune Records вновь выпускают альбом Клинта Бара, теперь уже с его именем на обложке, под названием Puzzlebox. Сразу скажу – на мой вкус, это один из лучших релизов MoonJune Records 2022 года. Позволю себе предположить также, что Puzzlebox – альбом, почти идеально отвечающий тем идеям, которые закладывал Леонардо в издательскую политику своего лейбла при его создании. Прогрессивный рок и авангардный джаз здесь сложились в очень яркий, креативный и просто блистательный паззл (не зря – Puzzlebox)!
Для записи альбома Бар собрал команду очень известных американских и британских музыкантов, работавших ранее в группах, прочно вошедших в историю, как рока, так и джаза. Гитарист Питер Бэнкс играл в Yes, а певец Колин Картер и ударник Майк Хоу – в основанной позже Бэнксом группе Flash, скрипач Дэвид Кросс – в King Crimson, мультиинструменталист-духовик Дэвид Джексон – в Van der Graaf Generator, еще один мультиинструменталист-духовик Джефф Шиллер – в увенчанной Грэмми хип-хоп-джазовой группе The Roots, ударник Билли Фикка – в Television, скрипач и ситарист Дэн Паркингтон руководил группой Andromeda, знаменитая Мэрилин Криспелл играла на фортепьяно в проектах Фэроу Сандерса и Энтони Брэкстона, не говоря уже о многих собственных альбомах, а тромбонист Дик Гриффин работал с Сан Ра и Роландом Кирком. Уф! Согласитесь, имен тут хватает на небольшую энциклопедию. Понятно, они не играют все вместе, участвуя в разных треках, но созвездие мощное!
Дело, конечно, не только в именах, а, прежде всего, в музыке, которую предложил им к исполнению Клинт Бар, сам играющий в этом проекте и на различных басовых и клавишных инструментах, на деревянной флейте, на экзотической тамбуре и не менее экзотическом теремине. Вы найдете в Puzzlebox самую разную музыку. Открывают и закрывают альбом две версии композиции Tabula Rasa – ориентальная психоделика, где в первой версии тамбуру и ситар поддерживают флейты, а во второй – скрипка и альт. Бар предлагает несколько образцов жесткого и в то же время весьма интеллектуального, действительно прогрессивного рока: New Design, Fall From Grace с отличной партией скрипки в исполнении Паркингтона и Kicking The Wasps Nests, где сам Бар выдает классический вариант рок-вокала. Большие композиции с джазовым акцентом – это не заранее сочиненные, а импровизационные вещи. Тут прежде всего надо упомянуть Plate (респект тромбонным партиям Гриффина) и одиннадцатиминутное полотно As Tympani Melt In The Greek Heat – можете считать его фри-джазом, можете – психоделикой, но дыхание захватывает от этой пьесы, независимо от терминологических нюансов. Наряду с большими композициями есть в альбоме и несколько коротких музыкальных зарисовок. Тут выделю Belt & Braces, где очень хороша Криспелл. Резюме – замечательный подарок всем поклонникам музыкальной философии MoonJune Records.
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