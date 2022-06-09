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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Sture Ericson / Pat Thomas / Raymond Strid - Bagman Live at Cafe Oto

Sture Ericson / Pat Thomas / Raymond Strid - Bagman Live at Cafe Oto

09.06.2022

Sture Ericson / Pat Thomas / Raymond Strid - Bagman Live at Cafe Oto
Из трех участников этого проекта наши читатели до сих пор имели возможность познакомиться только с пианистом Пэтом Томасом, также в записях составов импровизационной музыки, изданных бруклинским лейблом 577 Records. Шведские импровизаторы Стуре Эриксон и Раймонд Стрид у нас в гостях впервые. Британский музыкант из Оксфорда играет, как пост-боп, так и свободную импровизационную музыку. Опытнейший шведский мультиинструменталист Эриксон известен на европейской сцене еще с 80-х годов. Ему доводилось играть и с земляком Мэтсом Густафсоном, и со звездами из других стран – Дереком Бейли, Отомо Йошихиде и другими. Работал он ранее и с Раймондом Стридом, тоже очень опытным авангардным музыкантом, начинавшим еще в конце 70-х и пользующимся европейской известностью.

Вместе все трое впервые выступили в 2018 году, назвав свое трио именем придуманного персонажа: Багмэна. Выпускаемая в июле этого года запись была сделана в сентябре 2019 года в лондонском Cafe Oto. Музыка трио отвечает лучшим традициям свободной импровизации. Как гласит пресс-релиз от 577 Records, пресловутый Багмен «бродит по образному звуковому ландшафту, собирая звуковой мусор». В чем-то импровизации трио близки нойзу. Вместе саксофоны (Стуре играет на теноре и сопрано), фортепьяно, электроника и ударные создают бесконечно разнообразные структуры, иногда продолжительные, иногда мгновенно рассыпающиеся. Музыканты, словно дети в игре, собирают из звуковых «кубиков» некие сооружения, тут же разрушают их и принимаются строить снова. Не зря и названия вошедших в альбом пьес носят нарочито игровые, каламбурные обозначения: Bagcut, Cutbag, Catbug, Bugcat. Самой продолжительной (то есть самой «высокой башней из кубиков») стала финальная композиция Bugcat, растянувшаяся почти на пятнадцать минут.

Динамичные импровизации Томаса, Эриксона и Стрида, креативность и богатая фантазия музыкантов должны, на мой взгляд, прийтись по вкусу поклонникам экспериментальной музыки.

© & (p) 2022 577 Records

4 tks / 46 mins

(Sture Ericson – ts, ss; Pat Thomas – p, electronics; Raymond Strid – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Швеция
музыкальный стиль
авангард


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