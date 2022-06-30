Pablo Moser - Lenguaje Secreto

Почти уверен, что для большинства любителей джаза имя пианиста (и незаурядного журналиста) Итана Айверсона связано с ансамблем The Bad Plus. Именно Айверсон вместе с басистом Ридом Андерсоном и ударником Дэйвом Кингом (вместе они играли ...