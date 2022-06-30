Pablo Moser - Lenguaje Secreto

Этот альбом привлек особое внимание. Мэттью Голомбиски, человек, прекрасно знающий джазовую сцену Аргентины, в своем письме весьма высоко оценил достоинства тенор-саксофониста Пабло Мозера, а ритм-группу, состоящую из басиста Хуана Бахона и ударника Андреса Эльштейна, назвал своей любимой ритм-секцией в Буэнос-Айресе. Мнению Мэттью стоит доверять, и, надо сказать, альбом Lenguaje Secreto не заставил усомниться в его оценках.
Пабло Мозер – опытный музыкант, познававший джазовые секреты как дома, в Аргентине, так и в Новой школе джаза и современной музыки в Нью-Йорке. В 2016 году он записал авторский альбом Mascota, а также постоянно участвует в различных проектах своих аргентинских коллег Пии Эрнандес, Хуана Круз де Уркиза, Пабло Диаса, Франсиско Сальгадо и многих других. С Бахоном и Эльштейном он знаком уже более десяти лет, и не раз они работали вместе. Их новый совместный проект Lenguaje Secreto («Секретный язык») можно считать детищем пандемии, поскольку музыканты создавали его, истосковавшись по совместной работе после месяцев вынужденного карантина. Радость от непосредственного общения вылилась в шесть композиций, где заранее сочиненная музыка счастливо сочетается с импровизацией.
Стилистически Lenguaje Secreto можно отнести по преимуществу к джазу свободной формы. Трио с легкостью меняет размеры, порой достаточно сложные – вы встретите тут и 11/8 (в Morrudito), переходы от 7/4 до 4/4 (в Cronopatín) и так далее. Соло Мозера на фоне гибких ритмических пульсаций звучат достаточно интересно, чувствуется и креативность, и техническое мастерство. Правда, больше всего Пабло понравился мне в El Otro Lado («Другая сторона»), единственной пьесе с ярко выраженным свинговым началом. Но, обыгрывая название альбома, можно сказать, что «секретный язык» Мозера и его коллег «дружелюбен» к слушателю, альбом может понравиться людям с самыми разными вкусами.
© & (p) 2022 ears&eyes Records
6 tks / 32 mins
(Juan Bayon – b; Andrés Elstein – dr; Pablo Moser – ts;)
Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records
Леонид АУСКЕРН