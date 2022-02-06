JoyRide - JoyRide

Если вы устали от зимы, от непрекращающейся пандемии или у вас просто не слишком хорошее настроение, канадский ансамбль JoyRide своим одноименным альбомом, который увидит свет 18 февраля, должен вам помочь. Это чрезвычайно жизнерадостная и весьма необычная работа. JoyRide – это дуэт, по преимуществу, гобоя и аккордеона – уже непривычно! Гобой, а также контрабас, гармоника и голос – это Колин Майер, гобоист, работавший с множеством оркестров, участвовавший в самых разнообразных театральных и телевизионных постановках (и открытии Олимпиады в Ванкувере в 2010 году, между прочим), а еще – танцор, хореограф, артист и педагог, а также автор двух музыкальных альбомов. Аккордеон, а также фортепьяно и вокал – это Чарльз Козинс, дирижер, работавший с оркестрами во многих странах, не только в родной Канаде, но и в США, России, Кубе, аранжировщик и оркестровщик, работавший с Манчини. Кэбом Кэллоуэем и Элтоном Джоном, основатель и руководитель с 2016 года камерного Burlington New Millennium Orchestra, номинант премии Джюно.
Как видите, оба они – люди весьма заметные в музыкальной индустрии Канады. А еще – люди веселые и оригинальные. Иначе они не придумали бы именно такой альбом. Четыре коротких трека-рассказа в нем – это описание разнообразных приключений, случавшихся с ними во время многочисленных концертных странствий. Первый – это, описание того, как Колин подвергся атаке пеликанов на пустынном пляже, второй – история покупки голубой шляпы-федоры, третий и четвертый – описание восьмичасовой задержки авиарейса в аэропорту Сан-Франциско, когда музыканты развлекали коллег по несчастью спонтанным концертом. Каждый из этих рассказов Колин и Чарльз начинают для прикола по-русски, а затем уже переходят на родной английский и каждый служит своего рода предисловием к блоку музыкальных композиций – самых разных, тут и аранжировки популярной классики, и джаз, и фольклор. Подборки тематические, каждая навеяна соответствующей историей.
Так, после истории о пеликанах обыгрывается в названиях тем мир природы. Тут звучат Tiger Rag Ника Ла Рокки, Somewhere Under the Rainbow, где вместе аранжированы темы Клода Дебюсси и Хэролда Арлена и знаменитый «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Голубая федора вдохновила музыкантов на исполнение своих версии Гершвина (Rhapsody in Light Blue, где партиию кларнета взял на себя гобой) и Баха (Air on the Blue String, где Чарльз играет на фортепьяно в сопровождении струнного квартета музыкантов из своего оркестра), а также сочиненного Чарльзом Isolation Blues, посвященноготяготам ковидного локдауна. Наконец, в последнем музыкальном блоке Майер и Козинс обратились к этнической музыке. Здесь они исполняют образчики клезмера (Klezmer Fun, опять-таки с заменой кларнета гобоем), танго (Tango de la Noche авторства Козинса) и его же сочинение на венгерско-цыганские мотивы (Czardahora). Завершается альбом известной композицией Чика Кориа La Fiesta. Этот трек Колин и Чарльз посвятили его памяти.
Вот такой альбом, приятный во всех отношениях. Это не концептуальный проект со сверх-задачей. Создатели JoyRide сделали все, чтобы поднять вам настроение, сделали это талантливо и на хорошем профессиональном уровне. По-моему, они сами работали в этом проекте с удовольствием. Возможно, прослушивание JoyRide доставит удовольствие и вам.
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