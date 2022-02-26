John Dikeman / Pat Thomas / John Edwards / Steve Noble - Volume 1

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

John Dikeman / Pat Thomas / John Edwards / Steve Noble - Volume 1

26.02.2022

John Dikeman / Pat Thomas / John Edwards / Steve Noble - Volume 1
Новый образчик европейского новоджазового творчества (или, если угодно, искусства свободной импровизации). Я называю его именно европейским, потому что американский тенор-саксофонист Джон Дайкмен – экспат, уже давно живущий в Нидерландах и больше связанный именно с европейским, а не американским джазом. Он – частый участник проектов европейской джазовой тусовки и в этом качестве не раз был представлен и на нашем сайте. На этот раз его партнерами стали британские музыканты – пианист Пэт Томас, басист Джон Эдвардс и ударник Стив Ноубл. Запись совместного выступления Дайкмена и фортепьянного трио из Великобритании была сделана в Лондоне в феврале 2019 года.

Имена трех из четверых участников этого проекта уже фигурировали ранее в каталогах нью-йоркского авангардного лейбла из Бруклина 577 Records. Лишь Ноубл впервые появляется в релизах лейбла. Альбом скромно назван просто Volume 1, но в этом названии есть как бы намек на возможность продолжения. Впрочем, это дело будущего, а пока будем говорить об альбоме, который увидит свет с логотипом 577 Records 1 апреля этого года.

Итак, сорок с небольшим минут звучания, две композиции. Сначала идет «для разогрева» относительно небольшая по объему No Comment, а затем – более, чем получасовая I said.... По сути исполняемой музыки они тоже несколько различны. No Comment сразу начинается очень бурно, и этот высокий энергетический градус сохраняется до конца. И Дайкмен, и его партнеры импровизируют весьма изобретательно и в абсолютно свободной форме. I said...., особенно поначалу, выглядит иначе. Здесь больше некоей медитативной раздумчивости, этакого минималистской прохлады в репликах музыкантов. Правда, композиция длинная, и постепенно здесь начинает проступать и определенный ритмический рисунок, и система взаимодействия солирующего тенор-саксофона с метаморфозами этого самого рисунка. Альбом в целом ожидания оправдал: тут дело и в стилистике, которая просто не позволяет музыкантам идти по проторенным путям. В свободной импровизации это всякий раз – новая дорога.

© & (p) 2022 577 Records

2 tks / 41 mins

(John Dikeman – ts; Pat Thomas – p; John Edwards – b; Steve Noble – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Amos Gillespie - Unstructured Time For Jazz Septet

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти ...
подробнее
23.02.2022

Anders Koppel - Mulberry Street Symphony

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Дания, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Интереснейший и масштабный проект, релиз которого швейцарский лейбл Unit Records назначил на 18 февраля. Но прежде, чем говорить о его создателях, необходимо обратиться к фигуре его главного героя. Якоб Август Рийс (1849-1914) – датский ...
подробнее
17.02.2022

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: хард-боп
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...
подробнее
19.12.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com