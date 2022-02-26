John Dikeman / Pat Thomas / John Edwards / Steve Noble - Volume 1

Новый образчик европейского новоджазового творчества (или, если угодно, искусства свободной импровизации). Я называю его именно европейским, потому что американский тенор-саксофонист Джон Дайкмен – экспат, уже давно живущий в Нидерландах и больше связанный именно с европейским, а не американским джазом. Он – частый участник проектов европейской джазовой тусовки и в этом качестве не раз был представлен и на нашем сайте. На этот раз его партнерами стали британские музыканты – пианист Пэт Томас, басист Джон Эдвардс и ударник Стив Ноубл. Запись совместного выступления Дайкмена и фортепьянного трио из Великобритании была сделана в Лондоне в феврале 2019 года.
Имена трех из четверых участников этого проекта уже фигурировали ранее в каталогах нью-йоркского авангардного лейбла из Бруклина 577 Records. Лишь Ноубл впервые появляется в релизах лейбла. Альбом скромно назван просто Volume 1, но в этом названии есть как бы намек на возможность продолжения. Впрочем, это дело будущего, а пока будем говорить об альбоме, который увидит свет с логотипом 577 Records 1 апреля этого года.
Итак, сорок с небольшим минут звучания, две композиции. Сначала идет «для разогрева» относительно небольшая по объему No Comment, а затем – более, чем получасовая I said.... По сути исполняемой музыки они тоже несколько различны. No Comment сразу начинается очень бурно, и этот высокий энергетический градус сохраняется до конца. И Дайкмен, и его партнеры импровизируют весьма изобретательно и в абсолютно свободной форме. I said...., особенно поначалу, выглядит иначе. Здесь больше некоей медитативной раздумчивости, этакого минималистской прохлады в репликах музыкантов. Правда, композиция длинная, и постепенно здесь начинает проступать и определенный ритмический рисунок, и система взаимодействия солирующего тенор-саксофона с метаморфозами этого самого рисунка. Альбом в целом ожидания оправдал: тут дело и в стилистике, которая просто не позволяет музыкантам идти по проторенным путям. В свободной импровизации это всякий раз – новая дорога.
© & (p) 2022 577 Records
2 tks / 41 mins
(John Dikeman – ts; Pat Thomas – p; John Edwards – b; Steve Noble – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН