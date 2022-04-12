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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Diego Rivera - Mestizo

12.04.2022

Diego Rivera - Mestizo
Саксофонист, композитор и педагог Диего Ривера не случайно является полным тезкой выдающегося мексиканского художника ХХ века. Родился он уже в США, но его родители в свое время перебрались в Штаты именно из Мексики и именно в честь знаменитого земляка назвали своего сына. Только область творчества их сын выбрал иную. На профессиональной сцене Диего Ривера появился на рубеже веков. Он много работал в различных биг-бэндах, выступал с Куртом Эллингом, Крисченом МакБрайдом, Уиклифом Гордоном и другими известными джазовыми музыкантами. Первый альбом под своим именем Ривера выпустил в 2006 году, а самым успешным его диском стал Indigenous, выпущенный в 2021 году и добравшийся до 7 места в чартах JazzWeek.

Mestizo – новая работа Риверы, следующая за столь удачным предшественником. Разумеется, Диего Ривера не прочь повторить и развить успех Indigenous с Mestizo, и определенные основания для таких надежд есть. Чаще всего Ривера работает в формате квартета, но этот альбом записывали пятеро музыкантов. Наших читателей в составе этого квинтета несомненно привлекут два имени: Алекс Сипягин и Борис Козлов. Трубач Сипягин и басист Козлов – старожилы российской джазовой диаспоры в Штатах, оба сделали на родине джаза успешную карьеру, оба востребованы во многих проектах. Мне частенько доводилось слушать их работы в разных составах, причем не раз они играли вместе, например, в проектах другого российского американца, пианиста Миши Цыганова. Mestizo дает шанс еще раз оценить их игру. А вот два других участника этой записи, пианист Арт Хирахара (тоже американец по рождению, но японец по происхождению) и ударник Руди Ройстон, лично для меня имена малознакомые, обоих я слышал редко, может быть, раз или два. Что ж, тем интереснее знакомиться с этим альбомом, где формат позволяет «расслышать» каждого в деталях.

Было бы странно, если бы латинское происхождение Риверы не сказалось на его музыке. Ведь даже название своему новому альбому Диего дал «говорящее»: Mestizo – по-испански означает что-то вроде «метис, полукровка». И в музыке здесь присутствуют и современный вариант хард-бопа, и латинский джаз. В принципе, такой коктейль не нов. Дело в пропорциях и в индивидуальности составителя такого коктейля. В альбоме Риверы, где его собственные композиции соседствуют с каверами, есть пьесы, где «латина» практически неощутима: например, энергичная стартовая Battle Fatigue или баллада Teru от Уэйна Шортера. Но больше композиций, где именно латинская природа композиторского мышления музыканта берет верх – это и титульная пьеса, и Bracero с эффектной перкуссией, и величавая, медленная Canción De Cuna, и, возможно, самые интересные, понятно, на мой взгляд, композиции в этой программе: Rasquache и La Raza Cósmica.

Если говорить об игре Риверы-саксофониста, то, думается, кавер пьесы Шортера появился в программе не случайно. В манере игры лидера квинтета, в звучании его тенор-саксофона есть, на мой взгляд, нечто шортеровское. Звук много солирующего Диего красив, сочен, но на «передней линии» у него тут есть и достойный партнер. Сипягин играет как всегда, то есть очень достойно. В качестве примера выделю его работу в композиции The Rose Window. Открылся для меня в этом проекте и Хирахара, весьма уверенно подкрепляющий игру фронтменов фортепианными пассажами. Вообще, ритм-группа работает вполне на уровне своих задач: и для Козлова, и для Ройстона латинский джаз вовсе не terra incognita.

Однако, в целом Mestizo для меня откровением не стал. Альбом Риверы, крепкий, продуманный, сыгранный профессионалами высокого класса, достаточно традиционен в рамках избранной лидером стилистики. Слушается он с интересом, но вот желания возвращаться к этой работе еще и еще раз, увы, не вызвал…

© & (p) 2022 Posi-Tone Records

10 tks / 54 mins

(Diego Rivera – ts; Alex Sipiagin – tp; Art Hirahara – p; Boris Kozlov – b; Rudy Royston - dr, perc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/diego-rivera-mestizo/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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