Jo Harrop - The Heart Wants

The Heart Wants, второй альбом британской вокалистки Джо Хэрроп – отличный повод для знакомства. Джо родом с северо-востока Англии, росла в семье, далекой от музыки и ее вкусы формировались на пластинках Нины Симон, Билли Холидэй и Арьеты Фрэнклин, а окончательно она выбрала свой путь, побывав на концерте Тони Беннетта. Начинающая вокалистка переехала в Лондон и стала сессионной певицей, время от времени выступая на бэк-вокале у Рода Стюарта, Нила Даймонда и Глории Гейнор. В те годы она познакомилась с пианисткой Ханной Васант, ставшей ее подругой и музыкальным партнером. Обратил на нее внимание и владелец джазового клуба и лейбла Lateralize Records Маянк Пэйтел, оценивший природный талант Джо. На этом лейбле в 2020 году вышел ее первый альбом Weathering The Storm, дуэт с гитаристом Джейми МакГрэйди.
В период ковидного локдауна Хэрроп много времени уделяла написанию текстов песен, которые она послала композитору и пианисту Полу Эдису, тоже члену команды Lateralize Records. Эдис оценил потенциал этих работ, и в итоге и он, и Васант, и МакГрэйди стали непосредственными участниками работы над альбомом Джо Хэрроп The Heart Wants, а Васант и МакГрэйди – еще и продюсерами проекта. В записи альбома приняла участие большая группа музыкантов и самого знаменитого тут определить легко: волей обстоятельств в трех треках играет известнейший американский басист Крисчен МакБрайд. Альбом был выпущен в виде CD в Европе в 2021 году, а в апреле текущего года он выходит, уже и как СD, и как LP, в Штатах.
В программе из 12 треков (с одним бонусом) большинство песен сочинила сама Джо – и музыку, и тексты. Помимо этого тут есть одна композиция Пола Эдиса и три очень разных кавера: Rainbow Sleeves Тома Уэйтса, стандарт If Ever I Would Leave You Лернера-Леве и эллингтоновская композиция All Too Soon. О чем поет Джо? Преимущественно, это любовная лирика с весьма неглупыми текстами, но важно, как она поет: красивый голос, очень интимный и без тени подражания американским звездам. Иногда Джо работает на грани слащавости (например, в If I Knew), но нигде эту тонкую грань не переступает. Но зато блюзы у нее получаются и безукоризненными по интонированию, и глубокими по вложенному в песни чувству (The Heart Wants What the Heart Wants, Red Mary Janes & A Brand New Hat). Отдельной похвалы заслуживает замечательный дуэт Хэрроп с МакБрайдом в All Too Soon: тут голос и контрабас достойны друг друга. А вообще из инструменталистов я бы отметил еще работу трубача Энди Дэвиса в The Heart Wants What the Heart Wants, пианистки Васант в Red Mary Janes & A Brand New Hat и орган Ники Брауна в бонусном треке Weather The Storm. В целом же знакомство с самобытной вокалисткой из Англии оставило очень приятное впечатление. Джо Хэрроп – это имя стоит запомнить.
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