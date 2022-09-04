Alex Sipiagin - Ascent to the Blues

16 и 17 сентября 2021 года в одной из студий Бруклина собралось пятеро музыкантов, чтобы записать альбом, одного из них, саксофониста Диего Риверы, под названием Mestizo. Обзор этого альбома сравнительно недавно уже был опубликован на сайте. Позвольте, может недоуменно сказать читающий эти строки, а какое отношение сей факт имеет к альбому, о котором идет речь сейчас? Оказывается, самое прямое. Дело в том, что эти же пятеро музыкантов с этим же продюсером, шефом Posi-Tone Records Марком Фри, появились в этой же студии еще днем раньше, и в период с 15 по 16 сентября уже записали один альбом, только лидером, составителем программы и композитором ряда пьес был другой музыкант из этой пятерки, трубач Алекс Сипягин. Американский мексиканец, саксофонист Ривера, американский японец, пианист Арт Хирахара, единственный в этой компании англосакс, правда, темнокожий, ударник Руди Ройстон и ровесник и земляк Сипягина, американский русский, басист Борис Козлов вместе с лидером бэнда участвовали в записи альбома, который Алекс назвал строго и чуть высокопарно: Ascent to the Blues («Восхождение к блюзу»).
Я назвал Сипягина и Козлова земляками, имея ввиду, что оба они родились еще в СССР. Но, в отличие от москвича Козлова, Сипягин родился в Ярославле, а в Москве, уже отслужив в армии, учился в Гнесинке. Он успел проявить себя, как талантливый трубач, на родине, но уже в 1990 году 23-хлетний Сипягин перебирается в Штаты, и отныне из Александра навсегда превращается в Алекса. За тридцать с лишним лет Алекс пустил в американскую землю прочные корни. Здесь он создал семью, кстати, истинно джазовую: его супруга, актриса и певица Мандей Мичиру – дочь Тошико Акиоши и Чарли Мариано, а также падчерица Лью Табакина. Но главное – Алекс Сипягин уверенно вошел в топ-группу лучших трубачей мирового джаза, стал желанным партнером для самых больших звезд и записал почти два десятка первоклассных собственных альбомов (Ascent to the Blues – девятнадцатый в его дискографии). Если говорить о пост-советской джазовой диаспоре в Штатах, то по масштабу успехов на родине джаза рядом с ним можно поставить разве что Валерия Пономарева (тоже трубача, кстати) и, возможно, Игоря Бутмана, творческая жизнь которого, однако, уже давно больше связана с Россией. Алекс Сипягин также не забывает родину, не раз гастролировал в России, и мне однажды посчастливилось слушать Алекса живьем в Минске, в период, когда до событий 2020 года у нас проводился очень приятный ежегодный open air «Джазовые вечера у Ратуши». Теперь надо радоваться только свежим альбомам, и Ascent to the Blues дает повод для этого.
Правда, сразу надо сказать, что альбом этот – именины сердца прежде всего для тех, кто любит пост-боповый мэйнстрим. Сипягин всю жизнь работает в этом направлении, и я лично не помню за ним каких-то «вылазок» в направлении авангарда или, наоборот, традиционного джаза. Кстати, и лейбл Posi-Tone позиционирует себя, как издатель именно такого джаза. Для Алекса это уже второй альбом с логотипом Posi-Tone и выдержан он именно в пост-боповом духе. В программе его можно найти пьесы Вуди Шоу (Blues for Wood) и Уэйна Шортера (Infant Eyes, Twelve More Bars to Go), но большую часть композиций сочинил сам Сипягин. Тут особенно хочется выделить Novgood Bells, известную пьесу, которую Алекс впервые записал еще в 1998 году на альбоме Images. Сейчас он исполнил эту вещь в более коротком варианте, но даже девяти минут ее звучания оказалось достаточно, чтобы оказаться самой длинной в альбоме. Отмечу и стартовую Dolphin's View, своим названием явно отсылающую к пьесе Хэнкока Dolphin’s Dance. Это единственный трек, где Борис Козлов играет не на контрабасе, а на бас-гитаре. Электричество и акустика в альбоме представлены примерно поровну за счет партий, которые Арт Хирахара исполняет то на фортепьяно, то на клавишных. Ну, а в центр каждой композиции попадает дуэт Ривера – Сипягин, причем в паре треков более лиричного содержания Алекс традиционно переходит на флюгельгорн. А блюз … блюз действительно проходит красной нитью через весь альбом. Сипягин и его партнеры очень убедительно показывают, сколько креативности можно найти в этой старой доброй музыке.
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