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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Vanessa Racci - Jazzy Italian

Vanessa Racci - Jazzy Italian

17.09.2022

Vanessa Racci - Jazzy Italian

Роль италоамериканцев в развитии джаза на его родине трудно переоценить. Что там говорить, если первая грамзапись джаза была осуществлена ансамблем Original Dixieland Jass Band во главе с италоамериканцем Ником (на самом деле – Домиником) Ла Роккой! И потом ярких джазовых звезд итальянского происхождения всегда хватало: Джо Венути и Фрэнк Синатра, Луис Прима и Генри Манчини, Ленни Тристано и Баки Пиццарелли, Чик Кориа и Джо Ловано, Джон Патитуччи и Джои ДеФранческо… Традиция не прерывается! И италоамериканская джазовая певица родом из штата Нью-Йорк Ванесса Ракки делает все, чтобы соотечественники не забывали о роли музыкантов итальянского происхождения в истории джаза.

Свой первый альбом Italiana Fresca (2017) она посвятила итальянским песням своего детства, а программу второго, Jazzy Italian, составила из музыки разных лет, объединенной итальянским происхождением ее авторов. И ей было из чего выбирать! В результате альбом открывается композицией Betcha I Getcha, сочиненной двумя титанами раннего джаза – Джо (на самом деле – Джузеппе) Венути и Биксом Бейдербеком, а далее мы найдем здесь и привет от Ника Ла Рокки (At the Jazz Band Ball), и пьесу Генри (на самом деле – Энрико Николы) Манчини и Джонни Мерсера (Moon River), и стандарт конца 20-х годов прошлого века братьев Ломбардо (они, правда, канадцы по месту рождения) Coquette. Будут здесь и Синатра (I’m a Fool To Want You), и Прима (A Sunday Kind of Love), и куда более близкий нам по времени Чик Кориа (You’re Everything). Нашла Ракки место в программе и для одной песни собственного сочинения: Come Back Home With Me.

Для записи альбома был собран ансамбль с традиционной ритм-секцией и духовой группой, а в аранжировке всех этих песен разных лет Ванессе помогли опытные пианисты и бэнд-лидеры Стивен Файфке (хорошо знакомый читателям нашего сайта по записям его биг-бэнда) и Главкос Контемениотис. Сама Ракки мастерски передала дух времени, заключенный в этих композициях, охвативших огромный период джазовой истории и, в то же время, с помощью своих аранжировщиков, смогла сделать эту музыку вполне современной. Свинг и мэйнстрим вполне уживаются в этом альбоме. Так что, да здравствует джаз! И, конечно же, Viva Italia!

© & (p) 2022 ZOHO Music

13 tks / 47 mins

(Vanessa Racci – voc; Steven Feifke – p, arr (tks2,3,5,7,8,10,11,12,13); Glafkos Kontemeniotis – p, arr (tks1,4,6,9);Mark Lewandowski – b; Charles Goold – dr; Sam Dillon – sax, fl; Max Darche – tp, flg; Alex Jeun – tb; Danny Conga Valdez – congas;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


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