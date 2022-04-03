Deanne Matley - The Alberta Lounge

На обложке своего альбома The Alberta Lounge канадская вокалистка Дианн Мэтли столь аристократична, величественна и полна чувства собственного достоинства, словно она участвует в кастинге на роль одной из феодальных властительниц в сериале «Игра престолов». Похоже, искусством перевоплощения Дианн владеет прекрасно – и доказывает это в каждом треке своего альбома The Alberta Lounge, превращая каждую из десяти песен программы в эмоциональный мини-спектакль.
Для Дианн Мэтли The Alberta Lounge – особый альбом. Он венчает десятилетнюю карьеру певицы на канадской сцене. Как пишет она в liner notes к альбому, эту работу она посвящает всем канадцам. Но есть один канадец, которому в этом альбоме принадлежит особое место. Это самый выдающийся канадский джазовый музыкант – пианист и композитор Оскар Питерсон. Когда-то монреальский клуб The Alberta Lounge стал тем местом, где впервые засверкал его удивительный талант. Уроженка провинции Альберта Дианн Мэтли (она родом из Калгари) назвала альбом именно так не случайно. Большая часть программы – композиции из репертуара Оскара Питерсона, а кроме них – две композиции самого Питерсона и две собственноручно написанные Дианн песни.
Первая из них – это открывающая альбом композиция The Alberta Lounge, отличный свинговый номер, посвященный Оскару Питерсону, вторая – несколько сентиментальная баллада If You Were Here Today, вещь совсем другого настроения и других эмоций. К еще одной композиции, инструментальной пьесе Лайонела Хэмптона, которую часто исполнял Питерсон, Дианн написала французский текст: так появилась в программе песня Merci Pour Ça! (Je ne Sais Pas). Помимо английского и французского, звучит в альбоме и португальский язык: на нем Мэтли исполняет две «бразильские» композиции: Mas Que Nada и Tristeza. Но вернемся к вещам самого Питерсона. Особую значимость тут имеет его Hymn to Freedom – не зря Мэтли поставила ее в качестве финальной в программе альбома. Своя история и у The Land Was White (When Summer Comes). Первоначально это была инструментальная пьеса, потом Питерсон лично попросил Элвиса Костелло сочинить текст, а на исполнение этой баллады Мэтли получила благословление лично от вдовы Оскара. Из прочих песен отмечу хит 1924 года How Come You Do Me Like You Do, где Дианн демонстрирует блистательную инструментализацию голоса и лиричную Gee Baby Ain't I Good To You, единственный в альбоме чистый дуэт голоса и фортепьяно, где Дианн ассистирует Таури Батлер. Кстати, самых добрых слов заслуживают и другие музыканты, работавшие с Мэтли в этом, на мой взгляд, удачном и интересном проекте.
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