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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Boris Kozlov - First Things First

09.05.2022

Boris Kozlov - First Things First
Басист и композитор Борис Козлов (он родился в Москве в 1967 году) живет и работает в США с начала 90-х годов. Тридцать с небольшим лет – большой срок. За эти годы Борис не просто адаптировался на самой конкурентной джазовой сцене Америки, сцене Нью-Йорка, он стал здесь одним из самых востребованных и уважаемых музыкантов. Почитатель выдающегося басиста и композитора Чарли Мингуса, басист Козлов уже давно бережно и с честью хранит и развивает его творческое наследие, еще с конца 90-х годов являясь музыкальным директором, основным аранжировщиком и, разумеется, басистом таких коллективов, как Mingus Big Band, Mingus Dynasty и The Mingus Orchestra. Он участвовал в записи двух получивших Грэмми альбомов, в том числе и с Mingus Big Band в 2011 году (Live at Jazz Standard). Козлов играл и записывался с Лью Табакиным, Майклом Брекером, Бобби Уотсоном, Алексом Сипягиным, Мишей Цыгановым и многими, многими другими музыкантами. Характерно, что его имя часто встречаешь именно в проектах земляков – выходцев с пост-советского пространства.

Мне довелось много слушать Бориса Козлова в самых разных проектах, но вот, наконец, встречаюсь и с его собственным альбомом. First Things First стал еще и дебютом Бориса на лейбле Posi-Tone Records, а шеф лейбла Марк Фри продюсировал эту работу. Записан альбом в формате секстета. Если говорить о ритм-группе, ту всю ее, в полном составе, я совсем недавно слушал в свежем, тоже этого года, альбоме Диего Риверы Mestige, также изданном Posi-Tone Records: Борис Козлов – Арт Хирахара (фортепьяно и клавишные) – Руди Ройстон (ударные). Не удивительно, что часто сотрудничая с этими парнями, Козлов пригласил в собственный проект именно Арта и Руди. Работал он ранее и с отменным вибрафонистом Беном Гиллесом, еще одним участником секстета. Басисту, как вы понимаете, быть фронтменом не свойственно, он, в первую очередь, координатор всего саунда группы. И на позицию фронтмена Козлов пригласил тоже «проверенного человека», своего давнего друга, многоопытного саксофониста Донни МакКаслина.

Козлов сделал First Things First электро-акустическим. В основном он играет на контрабасе, но в четырех треках берет в руки бас-гитару. Соответственно, и Хирахара помимо фортепьяно в двух треках играет на Хэммонд-органе, а в одном - на Фендер-Родсе. Разнообразия саунду группы добавляет и МакКаслин, в трех треках сменивший тенор-саксофон на альтовую флейту. И в стилистике музыки Борис предпочел разнообразие в диапазоне от мэйнстрима до фанка. Скучать слушателям First Things First явно не придется.

Пора поговорить о программе этого альбома. Две пьесы принес в проект МакКаслин, по одной – Хирахара и Гиллес, вся остальная музыка принадлежит Козлову за исключением единственного кавера. Конечно же, Борис нашел в программе место и музыке Мингуса. Финальным треком он поставил пьесу Мингуса Eclipse, исполненную его ансамблем так, что любовь к музыке этого мастера сквозит здесь в каждой ноте. В чем-то такой финал альбома можно считать и символичным. Но прежде, чем добраться до финала, слушателя ждут встречи с парадом-алле всех музыкантов бэнда в стартовой пьесе МакКаслина Page One, лиричная композиция Flow с солирующими вибрафоном и флейтой (сам Борис здесь, несколько неожиданно для меня, предпочел бас-гитару), посвященная Игорю Стравинскому, еще одному, наряду с Мингусом, кумиру лидера бэнда, пьеса Козлова I. S. Adventure, заводная композиция МакКаслина Second Line Sally с мощным грувом и еще одна необычная пьеса Козлова Once A Fog In Babylon с использованием элементов русского фольклора. Перечислять всю программу не стану, надеюсь, аппетит слушателя мне разогреть удалось, и, поверьте, вкус блюда под названием First Things First вас не разочарует.

© & (p) 2022 Posi-Tone Records

11 tks / 66 mins

(Boris Kozlov – b, el.b (tks 2,6,8,10), piccolo b (tk 6); Donny McCaslin – ts, alto fl (tks 2,8,10); Art Hirahara – p, Rhodes (tk 8); B3 (tks 6,10); Behn Gillece – vibe; Rudy Royston – dr, perc (tks 2,6,11);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/boris-kozlov-first-things-first/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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