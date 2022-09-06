Tracye Eileen - You Hit The Spot

Басист и композитор Борис Козлов (он родился в Москве в 1967 году) живет и работает в США с начала 90-х годов. Тридцать с небольшим лет – большой срок. За эти годы Борис не просто адаптировался на самой конкурентной джазовой сцене Америки, ...