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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Tracye Eileen - You Hit The Spot

Tracye Eileen - You Hit The Spot

06.09.2022

Tracye Eileen - You Hit The Spot

Кажется, вокалистка из Чикаго Трэйси Эйлин определилась с генеральной линией в своем творчестве. Талантливая певица, кумирами которой были Нэнси Уилсон, Элла Фитцджеральд, Кармен МакРэй, обратила на себя внимание еще в период учебы в Bloom School of Jazz в Чикаго. Владелец этого учебного заведения был так впечатлен дарованием Трэйси, что стал ее менеджером и помог в работе над ее первой записью Love’s Journey (2012), сделанной откровенно в духе straight-ahead jazz. Потом последовал альбом Why Did I Say Yes?(2018), где Эйлин обратилась уже к стилистике ритм-энд-блюза и музыки соул. В 2020 году появился It’s Time, на сей раз смус-джазовый проект, ставший у поклонников этого направления весьма популярным. И вот, в новой работе You Hit The Spot Трэйси Эйлин возвращается к истокам. Поиски «своей музыки» вновь привели ее к straight-ahead jazz, который царит в этом небольшом, но содержательном альбоме.

В одном Эйлин последовательна: для любой программы она подбирает песни о любви. Как говорит она сама, «Мне всегда нравились песни о любви – и я решила не стесняться этого, потому что мне хочется, чтобы моя музыка была аутентичной и настоящей, с песнями, которые люди могут связывать свои собственные чувства. Список таких песен среди джазовых стандартов, понятно, очень широк, но любую исполнительницу подстерегает в этом случае особая опасность. Программа, составленная из песен, которые исполнялись много раз самыми великими певицами джаза, может показаться слушателю вторичной. Эйлин, похоже, осознает этот риск и стремится найти собственную, уникальную манеру подачи. Если судить по You Hit The Spot, она – прежде всего актриса, которая каждый трек воспринимает, как новую роль и, соответственно, тщательно вживается в образ. А дальше в дело вступает хорошо поставленный сильный голос, с отточенной фразировкой и ощутимыми блюзовыми интонациями. Так что, слушать Эйлин, не скрою, приятно в каждой песне, несмотря на целую вереницу предшественниц.

Большую часть композиций Трэйси записала в сопровождении классического для джаза фортепьянного трио, а три песни, включая титульную, - в сопровождении секстета инструменталистов, где появились еще и духовики. В аранжировках для такого состава ей помог Томас Гюнтер. И в том, и в другом случае с Эйлин работали ее земляки из Чикаго, и, если не выделились какими-то яркими соло, то и свою вокалистку, безусловно, не подвели.

© & (p) 2022 Honey Crystal Records

8 tks / 29 mins

(Tracye Eileen Band (tks 1, 2, 8): Tracye Eileen – voc; Jeremy Kahn – p; Jon Deitemyer – dr; Stewart Miller – b; Steve Eisen – reeds; Raphael Crawford – tb; Victor Garcia – tp; Tracye Eileen Trio (tks 3, 4, 5, 6, 7): Tracye Eileen – voc; Dennis Luxion – p; Paul Martin – b; Linard Stroud – dr;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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