Jocelyn Gould - Golden Hour

Канадскую гитаристку и вокалистку из Виннипега Джоселин Гульд ранее доводилось слышать в проектах ее земляков, пианиста Уилла Бонесса (Change of Plans, 2020, там она, правда, только пела) и саксофониста Джона Гордона (Stranger Than Fiction, 2021). Но вот дошло дело и до авторского проекта самой Джоселин. Golden Hour – ее второй альбом. Дебютный Elegant Traveler (2020) сразу принес ей премию Джюно. О Джоселин Гульд заговорили, как о яркой представительнице нового поколения гитаристов в мэйнстрим-джазе. Golden Hour подтверждает эти лестные оценки.
В команде, которая участвовала в создании этого проекта, мы видим и Бонесса, и Гордон. Саксофон последнего звучит в трех треках альбома. Основной же состав инструменталистов – это квартет с гитарой, фортепьяно, контрабасом и ударными. Гульд поет здесь в трех композициях, а основное внимание она уделила гитарной работе. Ну, и, конечно же, Golden Hour дает возможность оценить ее талант композитора: из десяти треков альбома шесть – ее собственные композиции, а остальные известные джазовые стандарты, среди которых можно выделить Sweet Lorraine и Willow Weep for Me. Первая из этих композиций известна в исполнении Джо Пасса, вторая – Веса Монтгомери. Своими версиями Гульд отдает дань памяти великих предшественников и недвусмысленно показывает, чьей последовательницей в искусстве джазовой гитары она является.
Но весьма достойно выглядят и ее собственные вещи – жизнерадостная самба Serendipity, лучший, на мой вкус, вокальный номер Джоселин в этом альбоме, Gemini, посвященная людям, родившимся, как и она сама, под этим знаком зодиака, Bright Note – образчик постбопового блюза в джазе. А титульная композиция альбома Golden Hour названа в честь любимого времени суток Джоселин Гульд: больше всего она любит рассветы и закаты. Правда, в контексте карьеры Джоселин о закате говорить не приходится, это явно еще только рассвет – и весьма яркий!
© & (p) 2022 Jocelyn Gould
10 tks / 59 mins
(Jocelyn Gould - g, voice (tks 2, 3, 7); Jon Gordon - sax (tks 2, 3, 10); Will Bonness – p; Rodney Whitaker – b; Quincy Davis – dr;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН