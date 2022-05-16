Fantastic Swimmers - Bonaventura

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Fantastic Swimmers - Bonaventura

Fantastic Swimmers - Bonaventura

16.05.2022

Fantastic Swimmers - Bonaventura
2 февраля 2022 года в варшавской студии Quality Studio ансамбль Fantastic Swimmers принял дистанционное участие в фестивале Новой Музыки ECLAT, ежегодно проходящем в Штуттгарте. Исполненная в тот день программа через несколько месяцев превратилась в новый альбом Bonaventura. Он стал уже вторым на новом, польско-белорусском этапе истории коллектива. По сравнению с предыдущим альбомом Organismus состав Fantastic Swimmers ужался до квинтета: вместе с Виктором Семашко, Алексеем Варсобой, Виталием Эповым и Петром Домбровским на сцену вышла вокалистка Гося Загаевска.

Ядром программы стала большая титульная композиция в трех частях- треках. Откровенно говоря, три другие пьесы, разделяющие части Bonaventura, несмотря на их самодостаточность и немалый объем, стали для меня своего рода интерлюдиями, тесно связанными с основной импровизационной композицией. Почему Bonaventura? Сегодня это популярное в испаноязычных странах имя, а произошло оно от церковного имени видного католического теолога и философа XVI века, генерала францисканского ордена, причисленного позже к лику святых. Возможно, музыканты имели ввиду вовсе не его, а прямой перевод этого слова: «счастливая судьба»? Не знаю, да и обложка альбома, воспроизводящая иллюстрацию из выходившего в период Второй Речи Посполитой в Вильне журнала Nioman («Нёман», №3/1932), где гребец борется с ветром и волнами, подсказок не дает. Или дает? Может быть, такая борьба и есть «счастливая судьба»? Решайте сами.

А к «францисканской версии» меня склоняет прежде всего великолепный вокал Госи Загаевской – центральной на мой взгляд, фигуры этой программы. Ее голос в соединении с плотным, если хотите, вязким, инструментальным саундом, создает порой ощущение средневековой мистерии, чего-то сакрально-молитвенного и мрачноватого. И последнее определение неожиданно (и органично!) связывает музыку программы с дарк-джазом, свободной импровизацией, столь знакомой по ряду прежних проектов Fantastic Swimmers. Фортепьяно, ударные и, в меньшей степени, аккордеон крепко держат каркас всех музыкальных линий, не дают им рассыпаться в неконтролируемый хаос. Впрочем, из этого клубящегося саунда время от времени прорываются то почти барочные реплики флейты, то ворчание фагота. Пожалуй, никогда ранее работы Виктора Семашко и в рамках Fantastic Swimmers, и в иных проектах не были столь близки к современной академической музыке. И, в соединении с импровом, Bonaventura, на мой взгляд, идеально отвечает духу той самой Новой Музыки, которая составляет кредо фестиваля ECLAT. Не знаю, как восприняли эту программу в Штуттгарте, отзывы в Сети мне не удалось найти, но, на мой взгляд, это было сильно!

© 2022

6 tks / 52 mins

(Gosia Zagajewska – voc; Viktar Siamaška – p, fl, voice; Piotr Dąbrowski – dr, perc, voice; Alaksiej Varsoba – acc; Vital Appow – fagot;)

Линк предоставил Viktar Siamaška

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
28.12.2021

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
29.12.2021

Clemens Grassmann - Grass Machine

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уроженец Берлина, барабанщик Клеменс Грассман проделал путь характерный для многих европейских и азиатских музыкантов, посвятивших себя джазу. На родине, в Германии, он закончил престижную Высшую школу музыки имени Карла-Марии фон Вебера, ...
подробнее
15.03.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com