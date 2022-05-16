|
Fantastic Swimmers - Bonaventura
16.05.2022
2 февраля 2022 года в варшавской студии Quality Studio ансамбль Fantastic Swimmers принял дистанционное участие в фестивале Новой Музыки ECLAT, ежегодно проходящем в Штуттгарте. Исполненная в тот день программа через несколько месяцев превратилась в новый альбом Bonaventura. Он стал уже вторым на новом, польско-белорусском этапе истории коллектива. По сравнению с предыдущим альбомом Organismus состав Fantastic Swimmers ужался до квинтета: вместе с Виктором Семашко, Алексеем Варсобой, Виталием Эповым и Петром Домбровским на сцену вышла вокалистка Гося Загаевска.
Ядром программы стала большая титульная композиция в трех частях- треках. Откровенно говоря, три другие пьесы, разделяющие части Bonaventura, несмотря на их самодостаточность и немалый объем, стали для меня своего рода интерлюдиями, тесно связанными с основной импровизационной композицией. Почему Bonaventura? Сегодня это популярное в испаноязычных странах имя, а произошло оно от церковного имени видного католического теолога и философа XVI века, генерала францисканского ордена, причисленного позже к лику святых. Возможно, музыканты имели ввиду вовсе не его, а прямой перевод этого слова: «счастливая судьба»? Не знаю, да и обложка альбома, воспроизводящая иллюстрацию из выходившего в период Второй Речи Посполитой в Вильне журнала Nioman («Нёман», №3/1932), где гребец борется с ветром и волнами, подсказок не дает. Или дает? Может быть, такая борьба и есть «счастливая судьба»? Решайте сами.
А к «францисканской версии» меня склоняет прежде всего великолепный вокал Госи Загаевской – центральной на мой взгляд, фигуры этой программы. Ее голос в соединении с плотным, если хотите, вязким, инструментальным саундом, создает порой ощущение средневековой мистерии, чего-то сакрально-молитвенного и мрачноватого. И последнее определение неожиданно (и органично!) связывает музыку программы с дарк-джазом, свободной импровизацией, столь знакомой по ряду прежних проектов Fantastic Swimmers. Фортепьяно, ударные и, в меньшей степени, аккордеон крепко держат каркас всех музыкальных линий, не дают им рассыпаться в неконтролируемый хаос. Впрочем, из этого клубящегося саунда время от времени прорываются то почти барочные реплики флейты, то ворчание фагота. Пожалуй, никогда ранее работы Виктора Семашко и в рамках Fantastic Swimmers, и в иных проектах не были столь близки к современной академической музыке. И, в соединении с импровом, Bonaventura, на мой взгляд, идеально отвечает духу той самой Новой Музыки, которая составляет кредо фестиваля ECLAT. Не знаю, как восприняли эту программу в Штуттгарте, отзывы в Сети мне не удалось найти, но, на мой взгляд, это было сильно!
© 2022
6 tks / 52 mins
(Gosia Zagajewska – voc; Viktar Siamaška – p, fl, voice; Piotr Dąbrowski – dr, perc, voice; Alaksiej Varsoba – acc; Vital Appow – fagot;)
Линк предоставил Viktar Siamaška
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь,
Польша
музыкальный стиль
авангард,
академическая музыка
Расскажи друзьям:
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
Уроженец Берлина, барабанщик Клеменс Грассман проделал путь характерный для многих европейских и азиатских музыкантов, посвятивших себя джазу. На родине, в Германии, он закончил престижную Высшую школу музыки имени Карла-Марии фон Вебера, ...