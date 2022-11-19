Imaginary Friends Orchestra - Coincidences

Рассказ об этом альбоме надо начать с одного из предыдущих альбомов Гонсало Рубалькабы. Живущий уже четверть века в Майами выдающийся кубинский джазовый пианист задумал серию из трех альбомов фортепьянных трио. Первый из них был записан в ...