Imaginary Friends Orchestra - Coincidences

Впервые встречаясь с творчеством петербургского коллектива Imaginary Friends Orchestra, естественно, начал прочесывать Сеть, стремясь узнать о нем побольше. Выяснил немного, но то, что узнал, позволяет сравнить эту группу с Протеем. Был такой в греческой мифологии бог второго плана, сын Посейдона, отличавшийся умением мгновенно менять свой внешний облик. Так и с Imaginary Friends Orchestra. Свой дебютный альбом The Nocturnes, Vol. 1 (2019) группа записывала вшестером. Потом коллектив «съежился» до дуэта – и именно в таком варианте был записан представляемый нами альбом Coincidences, но уже в ноябре 2022 года, к моменту представления этого релиза перед своими петербургскими почитателями, Imaginary Friends Orchestra превратился в трио. Единственный, кто неизменно оставался у руля группы при всех метаморфозах – это ее основатель, басист Кирилл Секержицкий. Впрочем, о том, как ему работается с новыми партнерами, может быть, поговорим в будущем, а пока вернемся к Coincidences, самой свежей по времени, хотя и с уже не актуальным составом, работе ансамбля.
Итак, Coincidences, что с английского переводится, как «Совпадения». Удачная обложка, сразу заставляющая работать ваше воображение (респект автору, Даниилу Буравлеву). Альбом создавался дуэтом Кирилла Секержицкого, который кроме контрабаса работал также с клавишными, синтезаторами и сэмплами, и Вадима Ямпольского, мультиинструменталиста-духовика, игравшего здесь на тенор-саксе, кларнете и флейте, а также на синтезаторе: баланс между электроникой и акустикой в саунде группы, как мне показалось, выдержан весьма удачно. Как характеризуют эту работу сами музыканты, «… альбом представляет из себя единое произведение — размышление о том, являются ли наши судьбы результатом совпадений случайных событий или есть некая сила, космический план, направляющий её.».
Что ж, давайте слушать эту не малого объема инструментальную сюиту, состоящую из двух больших, за двадцать минут каждая, частей. Все начинается с легкого, ненавязчивого диалога саксофона и клавиш под регулярный ритм – этакая прогулка «с песней по жизни». Где-то на 11-й минуте короткий пассаж контрабаса воспринимается, как некий предвестник важных событий, саксофон начинает звучать как-то по-другому, тревожнее, если хотите, а к минуте 14-й становится совсем грустно, что наглядно подчеркивает электроника, яростное соло саксофона стремится изменить течение событий, но все уже предопределено – и каждый удар по клавишам это подчеркивает. А в самом финале голос одного из исполнителей глухо и медленно, словно мантру, несколько раз повторяет: «Совпадения не случайны, все связано». Такой я услышал первую часть. Вторая часть выглядит несколько иначе. Главенствующим духовым инструментом здесь становится флейта, синтезаторное интро напоминает «космическое» звучание а-ля ранний Floyd. Развитие идет весьма неторопливо, с остинатно повторяющейся основной темой. В районе 18-й минуты саксофон выдает возможно самое эффектное свое соло, за которым следует небольшое сольное высказывание контрабаса. Вообще, вторая часть Coincidences показалась мне несколько менее драматичной, умиротворенной. В целом же я не услышал в альбоме что-то дарк-джазовое, это, на мой вкус, скорее просто добротный современный джаз, возможно, с толикой прог-рока, и – приятное знакомство с новым для меня коллективом.
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
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