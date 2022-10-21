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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Kate Baker & Vic Juris - Return To Shore

Kate Baker & Vic Juris - Return To Shore

21.10.2022

Kate Baker & Vic Juris - Return To Shore

Первый и последний альбом семейного дуэта Кейт Бэйкер – Вик Юрис. Замечательный гитарист, музыкант тонкий, умный, прекрасный партнер, Вик Юрис умер от рака в конце 2019 года в возрасте 66 лет. Ученик Пэта Мартино, он играл гитарные дуэты с Лэрри Кориеллом и Бирели Лагреном, работал с Ли Коницем, Джо Локком и, особенно много, с Дэйвом Либмэном. Выступал Юрис и вместе со своей женой, джазовой вокалисткой и педагогом по вокалу с четверть вековым стажем Кейт Бэйкер, но вот записей совместных у них не было. Шесть из десяти треков альбома Return To Shore они записали в самом начале 2019 года в студии, остальные четыре были записаны в разное время в домашних условиях. Открывает альбом композиция Брайана Уилсона God Only Knows. Название в контексте этого альбома выглядит символичным. Писалась песня дома у супругов, и вскоре после записи Вик почувствовал себя неважно. Поход к врачу принес жесткий и неумолимый диагноз…

После смерти мужа Кейт решила издать эти записи. Плечо подставил известный гитарист Дэйв Страйкер, на чьем лейбле Strikezone Records 7 октября 2022 года состоялся релиз Return To Shore. Две композиции альбома Юрис и Бэйкер сочинили совместно: титульную и Moonscape. Из других позиций в программе обращают на себя внимание две песни знаменитой Джони Митчелл: Black Crow и Both Sides Now, бразильская композиция Ивана Линса Madalena и, пожалуй, стандарт из бродвейского мюзикла My Fair Lady под названием I’ve Grown Accustomed to His Face. А вот о достоинствах альбома я тут ничего писать не буду, а просто воспроизведу впечатления от альбома давнего партнера Вика, выдающегося мастера современного джаза Дэйва Либмэна:

«Эта запись – шедевр во многих отношениях: трогательно, полно рефлексии, лирично и, прежде всего, в музыкальном отношении. Эта запись дышит любовью и взаимным уважением, звенит, как колокольчик, полна многих глубоких музыкальных и жизненных достоинств. Эмоциональный словарь Кейт поразителен, многогранен и смел. Нам всем не хватает Вика… но эта запись свидетельствует о любви, транслируемой посредством музыки. Покойся с миром, Виктор.»

© & (p) 2022 Strikezone Records

10 tks / 55 mins

(Kate Baker – voc; Vic Juris – g;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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