Kate Baker & Vic Juris - Return To Shore

Первый и последний альбом семейного дуэта Кейт Бэйкер – Вик Юрис. Замечательный гитарист, музыкант тонкий, умный, прекрасный партнер, Вик Юрис умер от рака в конце 2019 года в возрасте 66 лет. Ученик Пэта Мартино, он играл гитарные дуэты с Лэрри Кориеллом и Бирели Лагреном, работал с Ли Коницем, Джо Локком и, особенно много, с Дэйвом Либмэном. Выступал Юрис и вместе со своей женой, джазовой вокалисткой и педагогом по вокалу с четверть вековым стажем Кейт Бэйкер, но вот записей совместных у них не было. Шесть из десяти треков альбома Return To Shore они записали в самом начале 2019 года в студии, остальные четыре были записаны в разное время в домашних условиях. Открывает альбом композиция Брайана Уилсона God Only Knows. Название в контексте этого альбома выглядит символичным. Писалась песня дома у супругов, и вскоре после записи Вик почувствовал себя неважно. Поход к врачу принес жесткий и неумолимый диагноз…
После смерти мужа Кейт решила издать эти записи. Плечо подставил известный гитарист Дэйв Страйкер, на чьем лейбле Strikezone Records 7 октября 2022 года состоялся релиз Return To Shore. Две композиции альбома Юрис и Бэйкер сочинили совместно: титульную и Moonscape. Из других позиций в программе обращают на себя внимание две песни знаменитой Джони Митчелл: Black Crow и Both Sides Now, бразильская композиция Ивана Линса Madalena и, пожалуй, стандарт из бродвейского мюзикла My Fair Lady под названием I’ve Grown Accustomed to His Face. А вот о достоинствах альбома я тут ничего писать не буду, а просто воспроизведу впечатления от альбома давнего партнера Вика, выдающегося мастера современного джаза Дэйва Либмэна:
«Эта запись – шедевр во многих отношениях: трогательно, полно рефлексии, лирично и, прежде всего, в музыкальном отношении. Эта запись дышит любовью и взаимным уважением, звенит, как колокольчик, полна многих глубоких музыкальных и жизненных достоинств. Эмоциональный словарь Кейт поразителен, многогранен и смел. Нам всем не хватает Вика… но эта запись свидетельствует о любви, транслируемой посредством музыки. Покойся с миром, Виктор.»
Пресс-релиз от лейбла 577 Records не зря называет The Telepathic Band хоум-бэндом независимой компании звукозаписи из нью-йоркского Бруклина, работающей преимущественно в сфере авангарда и импровизационной музыки. Имена участников этого ...
Энергичная и креативная компания звукозаписи Newvelle Records, существующая с 2015 года и ставящая целью «вернуть джазу его славу середины прошлого века», предприняла в 2022 году выпуск серии из четырех виниловых альбомов под названием ...
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...