Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band

«Маленький биг-бэнд» - так можно перевести название ансамбля, организованного Никосом Хаджицакосом, и его альбома. Довольно точное название: в состав Tiny Big Band входит мощная духовая секция из шести музыкантов (две трубы, три саксофона, тромбон), классическое фортепьянное трио (фортепьяно-контрабас-ударные), а также гитара и вибрафон. В отдельных треках участвует и вокалистка. Никос Хаджицакос, создатель коллектива, организовал его в 2018 году. Сам Никос - басист, композитор и аранжировщик, родился он в Греции, в Афинах, а затем продолжил музыкальное образование в Бостоне, в колледже Беркли, а затем в Глобальном Институте джаза там же. Надо сказать, что не только для него, но и для многих музыкантов Tiny Big Band освоение американской джазовой сцены началось именно с Беркли, всемирно известного центра джазового образования, куда приезжают музыканты из самых разных стран. В интернациональном составе Tiny Big Band помимо американцев и бэнд-лидера – грека, выступают канадец Брэндон Лин, итальянцы Джанмарко Ферри и Марко Бирро, словенец Вид Ямник, чех Карол Жабка, а тенор-саксофонист Арт Бейден – никто иной, как приехавший на учебу в Беркли уроженец Ростова-на-Дону Артем Баденко.
Но вернемся к личности лидера бэнда. Никос Хаджицакос выходил на многие престижные сцены в Штатах, гастролировал за рубежом, участвовал в ряде фестивалей, в том числе в Сибири, играл с Фрэнком Лэйси, Антонио Хартом и, особенно много, - в GenNext Big Band Ральфа Питерсона. Возможно, именно в том составе он приобрел особый вкус к музыке биг-бэндов, а в плане стилистики – к музыке 40-х – 60-х годов прошлого века. Эту музыку он положил в основу репертуара Tiny Big Band, составив программу альбома из известных композиций тех лет в собственных аранжировках. Тут можно услышать музыку Вернона Дьюка (Taking A Chance On Love), Энн Ронелл (Willow Weep For Me), Бернстайна и Зондхайма (Somewhere), Рэя Брауна (Lined With A Groove). Разумеется, это не просто копии старых тем. Хаджицакос в своих версиях обогатил эти мелодии вполне современным джазовым языком, не исказив их основу. Такой рецепт может оказаться привлекательным для многих, тем более, что исполнительское мастерство музыкантов высоко. Тут можно отметить почти каждого, но я вспомню, чтобы никого не обидеть, только соло самого Никоса в пьесе его коллеги по инструменту, легендарного Рэя Брауна Lined With A Groove. Стоит услышать, как и весь альбом!
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