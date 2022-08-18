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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Craig Davis - Tone Paintings. The Music Of Dodo Marmarosa

Craig Davis - Tone Paintings. The Music Of Dodo Marmarosa

18.08.2022

Craig Davis - Tone Paintings. The Music Of Dodo Marmarosa

Альбомы – трибьюты весьма популярны в последнее время. Обычно их героями становятся джазовые знаменитости. Насколько я могу судить по поступающим к нам релизам, чаще других – Монк и Колтрейн, чуть реже - Майлс Дэвис и Паркер. А вот героем представляемого сегодня альбома стал музыкант, практически забытый в наше время. Его зовут Додо Мармароза (1927-2002). Расцвет его творческой активности пришелся на конец 40-х годов прошлого века. Додо был тогда популярным бибоповым пианистом, наравне с Бадом Пауэллом и Телониусом Монком. Работал он в основном в бэндах, которыми руководили знаменитости эры свинга – Томми Дорси, Джин Крупа, Арти Шоу. Но при этом Мармароза записывался с Паркером, играл с Лестером Янгом, Барни Кесселом, Лайонелом Хэмптоном. Этот бурный период длился около десяти лет. А потом Мармароза неожиданно (проблемы со здоровьем) покинул нью-йоркскую сцену, вернулся в родной Питтсбург и тихо, почти незаметно жил там до последних дней, изредка выступая на местных площадках.

Вспомнить его творчество решил земляк Додо, питтсбургский пианист Крэйг Дэвис. От идеи до ее воплощения он прошел долгий путь – почти десять лет. В 2010 году Крэйг получил диплом Manhattan School of Music. Одна из первых его концертных программ была посвящена джазовым пианистам. Наряду с Мэри Лу Уильямс, Эрролом Гарнером, Ахмадом Джамалом, в ней нашлось место и Додо Мармарозе. Как говорит сам Дэвис, «История Додо так тронула меня, потому что он был весьма загадочной личностью. Он никогда не получал того признания, которого заслуживал, если не считать шквала известности в сороковые годы. Я решил, что возможно мне удастся помочь его музыке увидеть свет.» Музыку Мармарозы никто никогда не издавал, поэтому Крэйгу Дэвису пришлось транскрибировать ее, слушая сохранившиеся записи. В результате сложилась программа из десяти пьес Мармарозы и одной композиции самого Дэвиса, посвященной Додо: A Ditty For Dodo.

В фортепьянное трио, записавшее альбом для питтсбургского лейбла MCG Jazz, вошли вместе с Крэйгом знаменитые музыканты – басист Джон Клейтон и ударник Джефф Хэмилтон, когда-то совместно руководившие знаменитым Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Открывает альбом композиция, которую Додо сочинил в возрасте 14 лет и которая стала его первым синглом: Mellow Mood. Почти минуту Крэйг играет здесь соло, прежде, чем к нему присоединятся партнеры. Нельзя не упомянуть и прекрасный Dodo’s Blues с его истинно блюзовой атмосферой. В творчестве Мармарозы были и пьесы в духе Паркера, вроде Compadoo, и более абстрактные, типа Tone Paintings I. Дэвис признается, что ему очень близка музыка Мармарозы. Он тоже любит классический боп, но всегда находит в этой музыке место и для более современных высказываний. В общем, с помощью таких профи, как Клейтон и Хэмилтон, Крэйг Дэвис и MCG Jazz более, чем достойно увековечили память своего земляка. Теперь и для нас это имя перестает быть неизвестным.

© & (p) 2022 MCG Jazz

11 tks / 52 mins

(Craig Davis– p; John Clayton– b; Jeff Hamilton– dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп


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