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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Ester Wiesnerova - Blue Journal

12.05.2022

Ester Wiesnerova - Blue Journal
Не так часто у нас появляются информационные поводы поговорить о словацком джазе. Новый альбом вокалистки Эстер Визнеровой Blue Journal – один из них. Визнерова родилась в музыкальной семье. Ее мама стала известна еще в Чехословакии, как автор песен собственного сочинения с диссидентским оттенком. Эстер уже в шесть лет начала играть на фортепьяно, а чуть позже – сочинять песни вместе с мамой. Интерес к джазу пробудила мамина коллекция дисков. Впервые имя Эстер Визнеровой громко прозвучало в связи с выступлениями на конкурсе «Голос Чехословакии», а позже – в конкурсе «Новые лица словацкого джаза». Но сама Эстер мечтала учиться джазу в знаменитой школе Беркли в Бостоне. Денег хватало только на год обучения. Но благотворительные пргограммы помогли ей пройти полный курс в Беркли по классу вокала, а затем еще и в Консерватории Новой Англии по классу джазовой композиции. Визнерова начала активно выступать в престижных клубах Нью-Йорка, гастролировала в Индии, Китае, Бельгии, Мексике, Гватемале и других странах. Но с началом пандемии Эстер вернулась на родину и активно занялась работой над своим дебютным альбомом.

Можно представить, каких трудов стоило в условиях ковидных ограничений собрать свою международную команду музыкантов (в основном ее коллег по учебе в Штатах) – британского саксофониста Сэма Найта, американского арфиста Чарльза Овертона, перкуссиониста-японца Кана Янабе и земляка-басиста Михала Шелепа, а затем еревезти всю команду в Австрию, где записывался альбом. Надо добавить, что там звукоинженер Олле Ромо (работал с Леди Гаглй и Элтоном Джоном) был так впечатлен работой Визнеровой и ее коллег, что всю свою работу сделал бесплатно. Красивый жест, и я понимаю Олле: Blue Journal действительно очень достойная работа.

Высокий нежный голос Эстер совсем непохож на классичский джазовый вокал от Эллы Фитцджеральд или Сары Воэн. Критики сравнивают ее манеру пения с Джони Митчелл или Лючиано Соузой. Надо сказать, аналогия с Митчелл близка еще и тем, что Эстер Визнерова, как и Джони – singer-songwriter, то есть исполнитель песен собственного сочинения. Поет она в Blue Journal в основном по-английски, но есть тут и задорная Citlivi с текстом на словацком языке. Впрочем, в таком треке, как I’m Not Spinning If It Rains певица демонстрирует и своеобычный и убедительный скэт-вокал. Хороши и ее партнеры, которым она предоставляет достаточно пространства для собственных импровизаций. Так, в Nightingales And Maple Trees длинное соло исполняет Янабе, а в уже упомянутой Citlivi ркое инструментальное соло играет Найт.

И отдельно об оформлении альбома и его названии. В ходе работы над проектом Эстер записывала все необходимое в тетрадку с темно-синим переплетом. Так она и назвала альбом и так же строго оформила его обложку. АК под ней, помимо обычной информации, слушатель найдет коллекцию из 46 фотографий, посвященных экологическим сюжетам, а также целый ряд пустых страничек, как в обычном ежедневнике. По задумке Визнеровой здесь слушатель сможет записывать свои впечатления от той или иной песни. Эмоциональный отклик песни Эстер вполне способны вызвать у многих.



© & (p) 2022

11 tks / 64 mins

(Ester Wiesnerova – voc; Sam Knight – sax, cl; Charles Overton – harp; Michal Śelep – b; el.b; Kan Yanabe – perc; Maria Rehakova – fl (tk 6);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Словакия, США, Япония
музыкальный стиль
современный джаз


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