Ester Wiesnerova - Blue Journal

Не так часто у нас появляются информационные поводы поговорить о словацком джазе. Новый альбом вокалистки Эстер Визнеровой Blue Journal – один из них. Визнерова родилась в музыкальной семье. Ее мама стала известна еще в Чехословакии, как автор песен собственного сочинения с диссидентским оттенком. Эстер уже в шесть лет начала играть на фортепьяно, а чуть позже – сочинять песни вместе с мамой. Интерес к джазу пробудила мамина коллекция дисков. Впервые имя Эстер Визнеровой громко прозвучало в связи с выступлениями на конкурсе «Голос Чехословакии», а позже – в конкурсе «Новые лица словацкого джаза». Но сама Эстер мечтала учиться джазу в знаменитой школе Беркли в Бостоне. Денег хватало только на год обучения. Но благотворительные пргограммы помогли ей пройти полный курс в Беркли по классу вокала, а затем еще и в Консерватории Новой Англии по классу джазовой композиции. Визнерова начала активно выступать в престижных клубах Нью-Йорка, гастролировала в Индии, Китае, Бельгии, Мексике, Гватемале и других странах. Но с началом пандемии Эстер вернулась на родину и активно занялась работой над своим дебютным альбомом.
Можно представить, каких трудов стоило в условиях ковидных ограничений собрать свою международную команду музыкантов (в основном ее коллег по учебе в Штатах) – британского саксофониста Сэма Найта, американского арфиста Чарльза Овертона, перкуссиониста-японца Кана Янабе и земляка-басиста Михала Шелепа, а затем еревезти всю команду в Австрию, где записывался альбом. Надо добавить, что там звукоинженер Олле Ромо (работал с Леди Гаглй и Элтоном Джоном) был так впечатлен работой Визнеровой и ее коллег, что всю свою работу сделал бесплатно. Красивый жест, и я понимаю Олле: Blue Journal действительно очень достойная работа.
Высокий нежный голос Эстер совсем непохож на классичский джазовый вокал от Эллы Фитцджеральд или Сары Воэн. Критики сравнивают ее манеру пения с Джони Митчелл или Лючиано Соузой. Надо сказать, аналогия с Митчелл близка еще и тем, что Эстер Визнерова, как и Джони – singer-songwriter, то есть исполнитель песен собственного сочинения. Поет она в Blue Journal в основном по-английски, но есть тут и задорная Citlivi с текстом на словацком языке. Впрочем, в таком треке, как I’m Not Spinning If It Rains певица демонстрирует и своеобычный и убедительный скэт-вокал. Хороши и ее партнеры, которым она предоставляет достаточно пространства для собственных импровизаций. Так, в Nightingales And Maple Trees длинное соло исполняет Янабе, а в уже упомянутой Citlivi ркое инструментальное соло играет Найт.
И отдельно об оформлении альбома и его названии. В ходе работы над проектом Эстер записывала все необходимое в тетрадку с темно-синим переплетом. Так она и назвала альбом и так же строго оформила его обложку. АК под ней, помимо обычной информации, слушатель найдет коллекцию из 46 фотографий, посвященных экологическим сюжетам, а также целый ряд пустых страничек, как в обычном ежедневнике. По задумке Визнеровой здесь слушатель сможет записывать свои впечатления от той или иной песни. Эмоциональный отклик песни Эстер вполне способны вызвать у многих.
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Интереснейший и масштабный проект, релиз которого швейцарский лейбл Unit Records назначил на 18 февраля. Но прежде, чем говорить о его создателях, необходимо обратиться к фигуре его главного героя. Якоб Август Рийс (1849-1914) – датский ...
Новый релиз небольшого независимого лейбла из аргентинского города Ла-Плата дает приятную возможность открыть для себя сразу несколько новых имен. Одно из них – на обложке альбома Antique. Ариэль Инверницци Овьедо – аргентинский ударник и ...
Этот альбом в первую очередь будет интересен поклонникам электронной музыки, а среди них тем, кто ностальгирует по временам 70-х годов прошлого века, когда зарождался краут-рок, закладывались основы Берлинской и Дюссельдорфской школ и ...