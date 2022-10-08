Claudia Acuña - DUO

Лично для меня этот альбом представлял особый интерес. Дело в том, что два десятилетия назад мне довелось рецензировать для «Jazz-Квадрата» два первых альбома молодой тогда и недавно перебравшейся из Чили в Штаты вокалистки Клаудии Акунья: Wind From The South (2000) и Rhythm Of Life (2002). Тогда эта была очень свежая и интересная по звучанию смесь традиционных джазовых стандартов и латинского репертуара. Потом Клаудиа записала еще несколько альбомов и … на десять лет вышла из поля зрения публики и музыкальной критики. Тайм-аут был взят певицей сознательно: она родила сына и весь этот период посвятила его воспитанию. Но вот, в 2019 году Акунья вернулась, записала новый альбом Turning Pages и сразу добилась с ним самого большого успеха за всю карьеру: номинации на латинскую премию Грэмми. Так что, «второе пришествие» оказалось весьма удачным.
И вот теперь, после этого успеха, Клаудиа Акунья представляет свой новый проект с коротким названием DUO. Название точно отражает характер проекта. Большая часть программы – это дуэты, в каждом из которых песням в исполнении Акуньи аккомпанирует тот или иной инструменталист. Но поглядите на список этих инструменталистов! Это настоящий цвет современного джаза! С Клаудией в альбоме DUO работали пианисты Фред Херш, Кенни Бэррон, Артуро О’Фаррилл, басист Крисчен МакБрайд, скрипачка Регина Картер, гитарист Расселл Мэлоун. Пожалуй, только имя колумбийской пианистки Каролины Кальваче в этом списке выглядит менее звездным. Но, с другой стороны, чилийке Акунье, наверно, хотелось одну из записей сделать с соседкой по континенту, хотя Каролина, как и сама Клаудиа живет и работает в США (как и звезда афро-кубинского джаза Артуро О’Фаррилл).
Если же говорить о содержании программы, то она составлена в основном из сочинений авторов латиноамериканского происхождения – чилийцев, кубинцев, аргентинцев, мексиканцев. Это латинская музыка, которой Клаудиа с помощью своих звездных партнеров придала в аранжировках джазовый характер. Понятно, тут не следует ждать от этих звезд ярких инструментальных партий. Каждый из партнеров профессионально вел аккомпанемент, расчистив авансцену для вокала Клаудии, который отнюдь не потускнел за те годы, что я ее не слышал. Субъективно самым ярким треком мне показалась песня Manifiesto, исполненная Акуньей под скрипичный аккомпанемент Регины Картер. Эту вещь сочинил знаменитый чилийский певец, гитарист и композитор Виктор Хара, зверски убитый в 1973 году во время военного переворота в Чили. Дух песни Клаудиа передала с большой эмоциональной силой. Особняком в программе стоят два последних трека. В обоих Акунья выступает соло. Crystal Silence – это ее а-капелльная версия известной композиции Чика Кориа, а короткая финальная Yo – собственное сочинение Клаудии, где она воспевает Мать Землю, аккомпанируя себе на традиционном аргентинском барабане. Что ж, это новые краски в творческом портрете талантливой вокалистки.
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