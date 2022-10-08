Claudia Acuña - DUO

За плечами гитариста из Калифорнии Гранта Гайсмана (р. 1953) – долгая и успешная карьера. Этот музыкант преимущественно работал в джазе, но не чурался и рока, и поп-музыки, да еще много и плодотворно работал для телевидения и написал ...