|
Keith Tippett / Julie Tippetts / Philip Gibbs / Paul Dunmall - Mahogany Rain
09.01.2022
Небольшой независимый лейбл из Бруклина 577 Records продолжает благородную работу по знакомству широкой джазовой аудитории с редкими историческими записями. Понятно, 577 Records не принадлежит к числу гигантов фонографической индустрии, но потенциальная аудитория этих записей все равно будет шире микроскопического тиража в 100 (!) экземпляров, которым они были изданы первоначально. Так было в прошлом году, когда лейбл выпустил альбом Onosante, записанный в Бристоле четверкой мастеров британского фри-джаза, Китом Типпетом, Полом Данмоллом, Филипом Гиббсом и Питом Фэйрклафом, и изданный в 2000 году тем самым тиражом (о нем можно прочесть на нашем сайте). В середине февраля под логотипом лейбла увидит свет альбом Mahogany Rain, записанный в том же Бристоле почти тем же составом (лишь вместо Фэйрклафа здесь фигурирует Джулия Типпетс) в 2005 году и распространнный тогда в количестве 100 копий. Обложка альбома – работа Джулии Типпетс.
Чем интересен этот релиз? Разумеется, личностями участников записи. Здравствующие и ныне саксофонист Пол Данмолл и гитарист Филип Гиббс – активные представители британского авангарда, у каждого из них – огромная дискография, причем, они очень часто работают вместе. Совсем недавно покинувший нас Кит Типпет ((1947-2020) – пианист и композитор, широко известный далеко за пределами Великобритании, один из лидеров не только британского, но и европейского фри-джаза. В свое время он, кстати, принимал участие и в записи ряда альбомов King Crimson. Ну и, наконец, отдельно надо сказать о Джулии Типпетс (р.1947). Полное имя этой певицы и актрисы, супруги Кита Типпета, - Джулия Дрисколл Типпетс. После замужества она целиком посвятила свое творчество экспериментальной и авангардной музыке, тесно сотрудничая с Китом Типпетом. Но под своей девичьей фамилией она вошла в историю британской рок-музыки. Вместе с Брайаном Огером, Лонг Джоном Болдри и Родом Стюартом она выступала в Steampacket, а позже в группе Trinity того же Огера и прославилась своими интерпретациями песен Дилана и Донована. Ее версия This Wheel's on Fire облетела хит-парады всего мира. В общем, фигура не менее легендарная, чем ее покойный муж.
И вот в 2005 году, вооружившись огромным набором инструментов и предметов, включавшим тибетские поющие чаши, балийским ксилофоном (Джулия), этот квартет записал большую (более часа звучания) импровизационную композицию под названием Mahogany Rain. Богатейший саунд, тонкое взаимодействие участников друг с другом, где звучание инструментов переплетается с голосом Джулии, полиритмия и минималистические приемы – в этом произведении вы найдете много интересного, если, конечно, импровизационная музыка вам близка. Как мне показалось, время ничуть не девальвировало достоинства этой записи и очень хорошо, что сейчас ее смогут услышать многие.
© & (p) 2022 577 Records
1 tk / 64 mins
(Keith Tippett – p, pebbles, woodlocks, smiledrum, maraca; Julie Tippetts - wooden xylophone, voice, guiro seedpod, Tibetan singing bowls, Balinese xylophone, thumb piano, bells, gopichand, bamboo kahn; Philip Gibbs – g; Paul Dunmall – ss, ts;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:
Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет ...
Вот и первая ласточка нового года: релиз альбома The Fuse Box американского барабанщика и композитора Кена Серио назначен на 14 января 2022 года. Думаю, он станет приятным сюрпризом для поклонников музыки фьюжн. Но сначала поговорим о ...
Гитара в джазе – акустика или электрика? Когда-то такая постановка вопроса была актуальной. Сторонники той или иной версии ломали копья и приводили свои аргументы. Потом дискуссия поутихла. Все поняли, что, условно говоря, и Джим Холл, и ...