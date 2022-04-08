Shulùq Ensemble - The Dream of Ibn Hamdis

Shulùq – арабское название ветра сирокко, характерного гостя с юга для большинства стран Средиземноморья, который гонит к ним массы горячего воздуха из глубин Сахары. Надо признать, что двое итальянцев, алжирец и марокканка, поставившие своей творческой задачей музыкальное воплощение культурных особенностей средиземноморских стран, придумали отличное название для своего коллектива: Shulùq Ensemble: сирокко знакомо всем им. Кто же они?
Итальянский флейтист Калоджеро Джаланца (р.1967), уроженец Сицилии, впоследствии переехавший в Рим, хорошо известен и с успехом выступает как в сфере академической музыки, так и в области world music. Джаланца – участник и желанный гость на многих фестивалях такой музыки в Европе, Америке, на Ближнем Востоке. Алжирец Салим Дада (р.1975) – гитарист, композитор, музыколог, а вдобавок еще и дипломированный врач. Сфера его интересов в музыке – этотакже академическая музыка и world music. Он сочиняет музыку для больших оркестров и камерных групп, работает для кино и театра. Это очень разносторонний музыкант, владеющий не только классической испанской гитарой, но и квитрой, которую еще называют «алжирской лютней», а также рядом других инструментов. Несколько старше его итальянский перкуссионист Андреа Пиччиони (р.1970). Это опытнейший профессионал, имеющий на своем счету опыт сторудничества с Бобби МакФеррином, Полом МакКендлессом, Джан-Луиджи Тровези и другими звездами. Пиччиони виртуозно играет на рамном барабане (frame drum) и ряде традиционных итальянских ударных инструментах. Наконец, уроженка Касабланки Карима Скалли – известная в Северной Африке исполнительница арабских традиционных песен.
Свой альбом эти музыканты назвали The Dream of Ibn Hamdis. Название не случайно и очень подходит к сфере их совместных интересов. Средневековый арабский поэт Ибн Хамдис (1055-1132) родился и вырос на Сицилии. В своем творчестве он воспевал красоты родного острова и слыл большим мастером любовной лирики. После того, как норманны выбили арабов с Сицилии, Ибн Хамдис уехал в находившуюся тогда под властью мусульман Испанию, позже побывал чуть ли не во всех исламских странах Средиземноморья, а умер на острове Мальорка. Словом, это истинно средиземноморский персонаж, идеальный символ для музыки, которую создает Shulùq Ensemble.
А музыку Shulùq Ensemble исполняет собственную. В альбом вошло девять композиций, пропитанных духом любимого музыкантами региона, вобравших ритмические и гармонические особенности фольклора народов, населяющих берега Средиземного моря, как мусульманских, так и христианских. В большинстве треков саунд группы основан на взаимодействии голосов флейты и гитары (или квитры) на богатой ритмической основе. Таковы, скажем, стартовая Mnajdra или композиция с говорящим названием La Ballade Mediterraneenne. В двух треках звучит женский вокал (Behind The Sea, Nwiba Skallia), в двух других поет Салим Дада (Ritu Riyadh, La Ballade Mediterraneenne). И в том, и в другом случае вокал органично вписан в мелодическую ткань композиций. Музыка Shulùq Ensemble – не фольклор, это именно авторская музыка, созданная и исполненная профессионалами, который фольклор любят и, пропуская его через свои сердца, создают нечто новое – и весьма интересное.
© & (p) 2022 Visage Music
9 tks / 49 mins
(Calogero Giallanza – fl; Salim Dada – g, kwitra, voice; Andrea Piccioni – perc; with Karima Skalli – voice;)
Линк предоставил Matteo Chiarito
Леонид АУСКЕРН