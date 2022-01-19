Adam Shead Quintet - Full Cycle, Thread New

В 2020 году мне дважды доводилось слушать чикагского барабанщика Адама Шида. Один раз это был альбом вибрафониста Бена Цукера Fifth Season, в записи которого он участвовал, а в другой – дуэт Шида и бас-кларнетиста Джейсона Стейна Synaptic Atlas. И в том, и в другом случае это был импровизационный джаз свободной формы, и в обоих случаях игра Адама оставила очень сильное впечатление. И вот теперь я получил возможность познакомить наших читателей с альбомом Full Cycle, Thread New, записанным квинтетом во главе с Адамом Шидом. Он увидит свет в середине февраля и это удачный повод получше познакомиться с Адамом.
В письме автору этих строк Адам Шид характеризует свои интересы в музыке, как сферу импровизации и экспериментального джаза. Но это только в музыке. А помимо нее этот артист армянского происхождения увлекается и живописью, и фотографией, и поэзией. Так что, творческая натура Адама проявляется в разных областях. Но здесь мы говорим о его музыкальном проекте, где Шид выступает в трех лицах: он автор музыки, бэнд-лидер и, конечно, барабанщик. Альбом был записан на выступлении квинтета в «Констелейшн», чикагском концертном зале, который музыкант и продюсер Майк Рид открыл в 2013 году в здании бывшего театра и превратил его в Мекку преимущественно авангардных музыкантов. В марте 2021 года вместе с Шидом на сцену поднялись кларнетист Джефф Киммель, виолончелист и электронщик Ишмаэль Али, пианист Мэтт Пит и контрабасист Эндрю Скотт Янг, чтобы исполнить масштабное сочинение Адама Full Cycle, Thread New в трех частях.
Трудно дать однозначное определение этой, безусловно, очень интересной музыке. В равной степени она принадлежит, на мой взгляд, и авангардному джазу и современному академизму. Очень необычная сонористика: главные солирующие инструменты – кларнеты и виолончель. Несмотря на всю импровизационную свободу, Full Cycle, Thread New оставляет впечатление цельности, это не три разрозненные пьесы, а именно три части единого целого, правда, с весьма размытыми границами. Интересна роль автора музыки в этом альбоме. Мне показалось, что именно эта ипостась оказалась для Адама главной в проекте. В первой и, в какой-то степени, в третьей части он, как исполнитель, держится несколько в тени. В первой части на авансцену выходит Киммель, в третьей виртуозный диалог ведут Али и Пит. Самой же яркой мне показалась часть вторая, центральная, не зря она оказалась самой большой по объему. Начавшись с сочного басового вступления, музыка здесь переходит в головоломное переплетение партий виолончели, фортепьяно, кларнета, украшенное вдобавок электронными репликами. Здесь, наконец, сказал свое слово и Шид-ударник – энергичным и эффектным соло минуты на три –четыре. После него электронно-акустическому дуэту Киммеля и Али осталось лишь плавно проводить слушателя к финальной третьей части. Если вас привлекает музыка современная, креативная, непростая – постарайтесь не пропустить этот альбом.
© & (p) 2022 Shifting Paradigm Records
3 tks / 36 mins
(Jeff Kimmel – cl, bass cl; Ishmael Ali - cello, electronics; Matt Piet – p; Andrew Scott Young – b; Adam Shead – dr;)
Линк предоставил Adam Shead
Леонид АУСКЕРН