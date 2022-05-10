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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

The Andy Rothstein Band - Truth Against the World

10.05.2022

The Andy Rothstein Band - Truth Against the World
Гитарист и композитор из нью-йоркского Бруклина Энди Ротстайн окончил Ратгерский университет, где изучал музыку и компьютеры. Не знаю, как у него сейчас обстоят дела с компьютерными знаниями, но учеба музыке получила свое продолжение. Энди освоил гитару в 14 лет, а в университете учился у таких маститых джазменов, как Кевин Юбенкс и Тед Данбар. В результате из него вышел недюжинный гитарист (Энди предпочитает электрогитару) со склонностью к использованию при игре разнообразных «примочек». Ротстайн участвовал в различных проектах, а также получил известность своими музыкальными транскрипциями для гитары.

В качестве лидера он дебютировал в 2006 году альбомом Voodoo Tone, затем в 2010 году последовал Wit of the Staircase, в записи которого участвовали такие знаменитости, как Лью Солофф и Маноло Бадрена. Последняя на сегодня работа Энди Ротстайна – альбом Truth Against the World. К его созданию Энди привлек уже работавших с ним ранее трубача Стива Янковского и басиста Тони Сенаторе, а также ряд других не менее искушенных музыкантов, включая вокалистку Одри Мартеллс в двух треках. Практически весь альбом – авторский: все композиции сочинил Ротстайн, один или в содружестве с кем-то из коллег по записи альбома. Стилистику этой работы можно определить уже по первым тактам стартовой композиции Perfect Storm. Это характернейший образчик музыки фьюжн с солирующей гитарой, в котором рок и элементы фанка ничуть не менее важны, чем джаз. Ротстайн предпочитает энергичные треки с мощным ритмическим акцентом, а его соло отлично поддерживают духовики Янковски (очень хорош в Funk7) и, попеременно, Кен Джофри и Том Тимко. Вполне достойно в исполнении Ротстайна и его бэнда выглядит и блюз (композиция так и называется – Blues), и латина (Cab 804 (Samba). Обе вокальные композиции с участием Одри Мартеллс – тпично роковые номера. А завершает альбом титульная пьеса, где Знди Ротстайн еще раз демонстрирует своим слушателям, что и с креативными идеями, и с техническим мастерством у него все в порядке.



© & (p) 2022 Vemicious Knid Music

11 tks / 54 mins

(Andy Rothstein – g; Tony Senatore – b; Tom Cottone, Andrea Valentini – dr; D Pappas – keyb; Steve Jankowski – tp, flg, tb; Ken Gioffre, Tom Timko – ts, bars; Audrey Martells – voc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фанк, фьюжн


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