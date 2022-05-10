The Andy Rothstein Band - Truth Against the World

Retratos – седьмой по счету альбом в дискографии аргентинского гитариста Франсиско Слипого, а для нашего сайта – первая встреча с его творчеством. Слипой – известный не только у себя в стране джазовый музыкант из Буэнос-Айреса, ряд его ...