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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Fred Hersch - Breath By Breath

28.03.2022

Fred Hersch - Breath By Breath
Не могу удержаться от эффектной характеристики американского пианиста и композитора Фреда Херша, данной ему джазовым пианистом более молодого поколения Джейсоном Мораном и попавшей даже в «Википедию»: «Фред за фортепьяно – это словно ЛеБрон Джеймс на баскетбольной площадке. Он – само совершенство». За свою более, чем сорокалетнюю карьеру в джазе Фред Херш (р.1955) снискал немало лестных отзывов и получил немало престижных наград. За романтичность и лиризм его игры Херша часто сравнивали с Биллом Эвансом. Сам он, не отрицая любви к Эвансу, говорил о влиянии Ахмада Джамала и Телониуса Монка. Но последние лет двадцать его постепенно перестали сравнивать с кем-то, а начали вычислять уже его влияние на других пианистов. Так или иначе, Херш – один из самых авторитетных современных мастеров джаза – и как исполнитель, и как композитор.

Новым альбомом Breath By Breath Херш вторгается в новую для своей практики сферу, которая, однако, привлекала его с детских лет. Как пишет он сам в liner notes альбома, мальчиком в Цинцинатти он учился игре на фортепьяно у пианистки, чей муж играл на виолончели в известном струнном квартете LaSalle Quartet, а потому часто с интересом следил, как супруги обсуждали тонкости квартетных партитур. И вот, в конце августа 2021 года в Нью-Йорке Херш соединил в студии свой любимый джазовый формат фортепьянного трио (с испытанным 30-летней практикой сотрудничества Дрю Грессом на басу и натурализованным в Штатах немецким ударником Йохеном Рюкертом) со струнным квартетом Crosby Street String Quartet.

Этому академически-джазовому составу Херш доверил исполнение своего большого сочинения в восьми частях, названного «Сюита Сати». Откровенно говоря, увидев такое название, я решил, что речь идет о трибьюте популярному у джазменов импрессионисту начала ХХ века Эрику Сати, но оказался не прав. Оказывается, Фред Херш давно увлекается практикой медитаций, и «сати» в данном случае – буддистский термин, обозначающий медитацию с погружением в воспоминания. Некоторые названия треков-частей сюиты прямо аппелируют к технике медитации (Begin Again, Breath By Breath, Rising, Falling), а, скажем, Mara восходит к буддистской мифологии (Мара – злой демон, искушавший Будду земными благами). Но в альбоме Breath By Breath не восемь, а девять треков, и финальный трек под названием Pastorale и с подзаголовком «Посвящение Роберту Шуману» дополнительно подчеркивает «академический» крен этого проекта.

Но джаз-то при этом никуда не делся! Достаточно оценить филигранную технику самого Херша, послушать басовые партии Гресса в Breath By Breath и Monkey Mind, отдать должное ритмическому богатству игры Рюкерта. А в пьесе Mara, сюжетно отличающейся от других композиций, Фреду понадобилась еще и дополнительная перкуссия, и приглашенный бразилец Роджерио Боккато бесспорно украсил этот трек. Струнный квартет Херш использует преимущественно, как еще один инструмент, пусть и состоящий из нескольких голосов, и именно в джазовом контексте рассматривает его взаимодействие и со своим фортепьяно, и с инструментами других участников трио. Прямая математика тут не действует! Формула «джазовое трио» плюс «академический квартет» дает в результате специфический «джазовый квартет»! Струнный квартет, как мне кажется, органичен в этом проекте, ни разу у меня не возникло ощущения искусственности его присутствия в музыке Херша. И если вновь вспомнить идеи «третьего течения», синтеза классики и джаза, то вариант Херша в этом плане мне представляется близким к идеалу. Это один взгляд на вещи. А вот если вообразить некоего завсегдатая академических концертов, абсолютно далекого от джаза и никогда не слышавшего имен исполнителей Breath By Breath, то я допускаю, что ему этот альбом покажется просто облегченным, адаптированным для широкого круга невзыскательных потребителей вариантом классики. Парадокс? Не знаю, не знаю… Все зависит от точки зрения…

© & (p) 2022 Palmetto Records

9 tks / 46 mins

(Fred Hersch – p; Drew Gress – b; Jochen Rueckert – dr; Crosby Street String Quartet: Joyce Hammann, Laura Seaton – vi; Lois Martin – viola; Jody Redhage Ferber – cello; Rogerio Boccato – perc (tk 6);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club, https://jazzist.club/fred-hersch-breath-by-breath/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
третье течение


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