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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Justin Purtill - Simple Twist

Justin Purtill - Simple Twist

17.09.2022

Justin Purtill - Simple Twist

Чем только не занимался 41-летний уроженец Кэри, Иллинойс Джастин Партилл! Актер. Поэт. Танцовщик. Фермер. Разносчик пиццы. Но прежде всего – музыкант. Партилл окончил колледж Беркли, был басистом, но позже переключился на гитару и исполнение песен собственного сочинения. Он много выступал в Канаде и Европе, записал два альбома. После возвращения в Штаты Джастин поселился в Калифорнии и продолжает заниматься музыкой. Simple Twist – его третий альбом в качестве лидера. Записывал он его с трио, в которое вошли старый друг, с которым они знакомы двадцать лет – пианист аргентинского происхождения Лео Дженовезе, и басист Шон Конли, с которым Джастин работал впервые (и остался очень доволен).

Записывался альбом в сентябре 2021 года в Нью-Джерси, а появится в продаже в ноябре с логотипом известного авангардного лейбла из Бруклина 577 Records. Пресс-релиз лейбла определяет стилистику Simple Twist, как авангардный фолк. Я обязательно добавил бы к этим определениям термин «блюз». Судите сами. Композицию известного блюзмена из Айовы Джо Прайса Nobody But You Партилл поет в классическом блюзовом стиле, напоминающем блюз Дельты. Чуть иначе выглядит Spike Driver's Blues знаменитого Миссисиппи Джона Харта. Я бы назвал версию Партилла авангардным блюзом: поет он здесь также в достаточно традиционной манере, а вот авангардную ауру создает в первую очередь фортепьяно Дженовезе. Название же альбома – это часть названия известной песни Боба Дилана Simple Twist Of Fate. Это самый длинный трек альбома (более шести минут), и голос, и гитара Джастина звучат в духе оригинала. Остальные три композиции альбома – собственные песни Партилла.

Стартовая Sweet Liberty, вышедшая также в виде сингла, - это тот самый авант-фолк, о котором говорит пресс-релиз: рваный темп, сложная структура и достаточно грустное содержание песни, которую Джастин называет своеобразной песней протеста. Автор с прискорбием отмечает растущее напряжение в обществе, горячо любя родную страну, он считает современную ситуацию в США самой опасной за годы его жизни. Две другие его вещи, El Paso и To Feel It All Fall, также выдержаны в духе авангарда. В первой впечатляет дуэт фортепьяно и контрабаса, а во второй, завершающей альбом, хороша гитара Джастина. Музыкант, достойный вашего внимания, - так я бы резюмировал впечатления от Simple Twist.

© & (p) 2022 577 Records

6 tks / 26 mins

(Justin Purtill – g, voice; Leo Genovese – p; Sean Conly – b;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер


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