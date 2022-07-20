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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » DO’A - Higher Grounds

DO’A - Higher Grounds

20.07.2022

DO’A - Higher Grounds
Небольшой, скромный, но очень милый дебютный альбомчик певицы (а также пианистки, гитаристки и… математика), чье имя (точнее, ник) я по-русски передать не рискну, а потому пусть она так и остается DO’A. Корни в родословной DO’A переплелись очень причудливо – они у нее итало-германо-иранские, да при этом еще выросла певица в Албании. Если же не зная этого, судить по контенту Higher Grounds, то можно уверенно говорить о том, что DO’A имеет прямое отношение к Латинской Америке. Лишь две композиции из программы в семь треков выбиваются из этого русла: американский стандарт I Fall In Love Too Easily, исполненный DO’A в лучших традициях джазовых баллад, и Pranvera, народная мелодия из Северной Албании, из области Шкодера, где певица отдает дань уважения родным местам. Все остальные пьесы, включая три собственные композиции DO’A, наполнены ароматом самбы, сальсы и так далее.

Состав музыкантов, сотрудничавших с DO’A в этом проекте, тоже очень пестр: Куба, Колумбия, Уругвай, Израиль, причем кто-то из участников проекта живет в Бостоне, а кто-то – на Канарских осторовах. При этом все они записывали свои партии у себя дома, а треки приводил к окончательному виду звукоинженер Клодиан Кафоку в Албании. Стержень большинства композиций – это дуэты DO’A с пианистами. В проекте их трое. С уругвайцем Нандо Мичелином певица исполняла тот самый стандарт I Fall In Love Too Easily и аргентинскую мелодию Alfonsina y la Mar, с кубинцем Гарольдом Лопесом-Нусса и его бэндом DO’A записала прекрасную самбу Flor De Lis, которую ее кубинские коллеги очень органично наполнили еще и отзвуками сальсы. С очень известным израильтянином Шаем Маэстро певица исполняла Pranvera, и Шай добавил в албанский фолк и какие-то еврейские интонации. Сама DO’A осталась довольна результатами сотрудничества, не менее тепло отзываются о певице и ее партнеры, к примеру, тот же Маэстро: «Музыка DO’A прекрасна. Глубокий голос и максимум внимания каждой ноте. Я очень рад появлению этого альбома!» Думаю, слушатели Higher Grounds разделят это мнение.

© & (p) 2022 Outside in Music

7 tks / 26 mins

(DO’A – voc, g, p; Shai Maestro, Nando Michelin, Harold López-Nussa – p; Mayquel Gonzalez – tp; Julio Cesar Gonzalez – b; Ruy Adrian López-Nussa, Shango Dely – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Колумбия, Куба, Уругвай, Албания
музыкальный стиль
балканская музыка, Латинский джаз


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