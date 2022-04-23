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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Greg Spero - The Chicago Experiment

23.04.2022

Greg Spero - The Chicago Experiment
Молодые лейблы зачастую стремятся громко заявить о себе какими-то необычными, нестандартными проектами. Так случилось и с Ropeadope Records, когда в 2001 году основанный всего лишь двумя годами ранее лейбл объявил о начале серии релизов под названием Experiment, посвященной вкладу тех или иных городов в развитие музыки, прежде всего – джаза. Компания тогда только перебазировалась из Нью-Йорка в Филадельфию и, возможно, поэтому первым альбомом в серии стал The Philadelphia Experiment с участием молодого тогда Крисчена МакБрайда, Ури Кейна, Пэта Мартино. Что и говорить, Город Братской Любви в истории американской музыки значит много, достаточно вспомнить знаменитый «филли саунд». Альбом имел успех. Затем серия была продолжена альбомом The Detroit Experiment, а в 2007 году появился The Harlem Experiment. Потом… Потом наступил большой перерыв.

И вот в самом начале 2022 года серия возобновилась. Нынешний шеф лейбла Луис Маркс обратил свой взор на Город Ветров, Чикаго. Что и говорить, объект для возрождения серии более, чем достойный. Чикаго в конце 10-х – начале 20-х годов прошлого века приютил десятки мигрировавших на Север новоорлеанских джазменов, включая Армстронга, стал родиной чикагского стиля, давшего начало сольной импровизации в джазе. Чикагский Саутсайд много позже стал местом рождения чикагского, электрического блюза. Фри-джаз также нашел много горячих сторонников в этом городе, включая AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) и Art Ensemble of Chicago. И сегодня на чикагской сцене работает много интересных талантливых музыкантов.

В качестве организатора проекта на Ropeadope Records выбрали пианиста Грега Спиро. Опытный музыкант среднего поколения (Спиро родился в 1985 году), Грег известен многими интересными проектами (самый свежий - Spirit Fingers), коллаборациями с известнейшими джазменами, вкусом к технологическим новинкам. Большое влияние на него оказал Херби Хэнкок, причем не только в музыкальном, но и в духовном смысле: вслед за Херби Грег стал последователем буддистской школы нитирен. Команду для реализации проекта Спиро подобрал из земляков-чикагцев, создав удачный сплав опыта и молодости. Первой кандидатурой стал его старый друг и почти ровесник Макайя МакКрейвен. С этим ударником они много работали вместе. Пригласил Спиро и двух музыкантов старшего поколения – гитариста Джеффа Паркера и басиста Дэррила Джонса, а также молодую восходящую звезду – вибрафониста Джоэля Росса. Не представлял он проект и без участия трубача Маркиза Хилла, победителя конкурса исполнителей им. Телониуса Монка. Последним к команде присоединился тенор-саксофонист Ирвин Пирс.

Непосредственно запись альбома была сделана за четыре дня. Спиро предложил партнерам написанные им специально для этого проекта композиции, но плоть и кровь они обрели уже в студии, благодаря многочисленным импровизационным находкам всех без исключения музыкантов. В септете Спиро я прежде всего выделил бы игру вибрафониста Росса и трубача Хилла – и соло, и в унисонных партиях с Пирсом, а также отличную игру всей ритм-группы во главе с лидером бэнда. А музыка альбома столь же разнообразна, как и музыкальный мир Чикаго. Здесь вы найдете и тонкие, с большим чувством исполненные баллады (The Chant, Always Be), и привет Хэнкоку семидесятых (Rose Petal), и жесткий драм-энд-бэйс (Cloud Jam), и отзвук музыки соул (Sizzle Reel), и фри-джазовые по духу пьесы For Too и Maxwell Street, и финальный блюзовый апофеоз Straight Shooter с мощной гитарой Паркера.

28 января The Chicago Experiment поступил в продажу. Эксперимент состоялся. Был ли он успешным – это каждый из слушателей определит для себя сам.

© & (p) 2022 Ropeadope Records

11 tks / 45 mins

(Greg Spero – p; Makaya McCraven – dr; Marquis Hill – tp; Joel Ross – vibe; Jeff Parker – g; Darryl Jones – b; Irvin Pierce – ts;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/greg-spero-the-chicago-experiment/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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