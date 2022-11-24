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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » José Arimatéa - Brejo Das Almas

José Arimatéa - Brejo Das Almas

24.11.2022

José Arimatéa - Brejo Das Almas

Впервые слушал очень интересного бразильского трубача из Рио-де-Жанейро Жозе Ариматея (он известен и как Ари, а если просто перевести его имя и фамилию на русский, то получим евангельского персонажа Иосифа Аримафейского – так что, возможно, и это еще один ник). У себя в стране Жозе достаточно известен, играл с такими музыкантами, как Лени Андраде, Жоао Боско, Жоао Донату, работал в биг-бэндах и танцевальных оркестрах. Хотя на обложке альбома Brejo Das Almas стоит только его имя, но в его создании важную роль сыграли еще два человека, также участвовавшие в записи. Пианист и композитор Марсело Галтер – автор или соавтор пяти из шести композиций, составивших программу альбома. Гитарист Сильвио Фрага сотрудничал с ним в сочинении двух пьес и играл в них же. И Марсело, и Сильвио руководили и процессом записи альбома в целом. Собственно, осталось назвать еще два имени, чтобы закончить перечисление всех участников проекта. Вот как раз с именем басиста у меня проблема: не представляю, как надо произносить Ldson, фамилия же его та же, что и у пианиста: Галтер. Наконец, целой армией ударных и перкуссионных инструментов, в основном традиционных для афро-бразильской музыки, управлялся Луизинью до Джедже.

Модальный джаз в сочетании с афро-бразильскими ритмами – так можно вкратце охарактеризовать стилистику музыки этого альбома. Сочетание острое, непривычное для уха наших соотечественников, а потому особенно интересное. Сам Ариматея, независимо от темпоритма композиций (а в программе есть и быстрые, и медленные треки) играет длинным, чуть холодноватым звуком, напоминая немного Чета Бэйкера. Играет весьма технично и красиво – слушать его очень приятно. Основным (и тоже достойным) партнером лидера выступает пианист Марсело Галтер – олицетворение тех самых модальных тенденций в музыке ансамбля, а местный колорит, естественно, обеспечивает перкуссионист Луизинью. Особо отметил бы композиции Corneteiro Lopes (это стартовая и самая длинная, десятиминутная пьеса альбома) и титульную Brejo Das Almas. И, конечно же, нельзя не упомянуть единственный кавер альбома. Впрочем, версию Ариматеи и его коллег кавером назвать трудно: они исполнили академическое сочинение Игоря Стравинского «Три пьесы для кларнета соло». При отсутствии в инструментарии ансамбля кларнета, музыканты разложили эту вещь на четыре голоса, причем на авансцене остался Жозе Ариматея, а ритмические рисунки приобрели выраженный бразильский акцент. Впрочем, как уже говорилось выше, он пребудет с вами в течение всего альбома.

© & (p) 2022 Rocinante Records

6 tks / 41 mins

(José Arimatéa – tp; Ldson Galter – b; Luizinho do Jêje - Atabaques Rum, Rumpi and Lé, agogô, snare, repique, cymbal, effects, g (tk 4); Marcelo Galter – p; Sylvio Fraga – g (tks 2, 6);)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз, хард-боп


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