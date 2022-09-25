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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Grant Geissman - BLOOZ

Grant Geissman - BLOOZ

25.09.2022

Grant Geissman - BLOOZ

За плечами гитариста из Калифорнии Гранта Гайсмана (р. 1953) – долгая и успешная карьера. Этот музыкант преимущественно работал в джазе, но не чурался и рока, и поп-музыки, да еще много и плодотворно работал для телевидения и написал целых три книги. Гайсман, среди прочих, сотрудничал с Чаком Манджоне, биг-бэндом Гордона Гудвина, Куинси Джонсом, Кейко Мацуи и даже Ринго Старром – как видите, имена и музыка очень разные. Но вот новый, 16-й по счету альбом в дискографии Гайсмана заметно отличается от всего того, что он делал раньше.

Предоставим слово ему самому: «На BLOOZ, с помощью моих прекрасных друзей и замечательных музыкантов я записал самую лучшую музыку во всей моей карьере и получил огромное удовольствие. И что с этим не так?» Что ж, давайте обстоятельнее присмотримся к BLOOZ. Такого слова в английском языке нет, но что-то знакомое оно все же напоминает. Блюз? Точно! Оказывается, именно эта музыка ближе всего к сердцу Гранта Гайсмана, и 12 композиций, которые он сочинил для нового альбома, основаны именно на блюзе, правда, с существенной долей джаза. Блюз это преимущественно электрический и гитарный. Для исполнения такой музыки Грант пригласил поучаствовать в проекте много именитых гостей. Вместе с ним в разных треках играют такие гранды, как Джо Бонамасса (One G And Two J's), Роббен Форд (Robben's Hood), Джон Йоргенсон (Whitewalls And Big Fins). Но не менее именитые мастера приглашены и «с джазовой стороны»: в стартовом треке Preach звучит труба Рэнди Брекера, в ряде треков, как на акустическом, так и на электрифицированном инструменте работает Рассел Ферранте. Отдельно я отметил бы звучание Хэммонд-органа от Джима Кокса, также украсившего своей игрой несколько треков.

Как признается сам Грант, блюз он понимает достаточно широко, и его интерпретации порой далеки от традиционного блюзового звучания. Что ж, так он видит эту музыку, и, думаю, его подход, способен воодушевить многих слушателей.

© & (p) 2022 Futurism/Mesa/ Bluemoon Recordings

12 tks / 61 mins

(Grant Geissman – g; Randy Brecker – tp (tk 1); Jim Cox – Hammond B-3 (tks 1,6,11), p (tks 1,2), Wurlitzer (tk 5); David Garfield – p (tk 3); Russell Ferrante – p (tks 4,9), el.p (tks 3,5,12); Tom Scott – sax (tks 5.11); Josh Smith, Joe Bonamassa – g (tk 8); Robben Ford – g (tk 7); John Jorgenson – g (tk 10); Trey Henry – b (tks 1,2,4-6, 9, 11-12), el.b (tks 3,7); Kevin Axt – b (tks 8-10); Ray Brinker – dr; Bernie Dresel – dr (tks 8, 10); Tiki Pasillas – congas, timbales, shakere (tk 3); Kevin Winard – congas, bongos (tk 11);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок


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