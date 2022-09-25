Grant Geissman - BLOOZ

Давным-давно (в 1986 году) уроженка Лондона, пианистка и композитор Кэрол Нельсон перебралась в Ирландию и превратилась с тех пор в весьма заметную фигуру на местной джазовой сцене. Свое трио с участием басиста Кормака О’Брайена и ударника ...