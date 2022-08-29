Der Finger - Lapidarium

После довольно продолжительного молчания было приятно обнаружить у себя в почте письмо от Der Finger и линк к новому альбому дуэта: Lapidarium. Альбом свеженький, что называется, только из печки: выпущен 19 августа 2022 года итальянским лейблом Signora Ward Records, а на следующий день появился и на Bandcamp группы. Однако, по сути Lapidarium – продукт весьма урожайного для Der Finger 2019 года, и его место в дискографии группы находится между выпущенным в начале того года Le cinque stagioni и появившимся ближе к его концу Medizin. Как рассказывают в письме Евгения Сивкова и Антон Ефимов, «Треки нового альбома "Lapidarium" были записаны на концерте в Екатеринбурге, 1 февраля 2019 г., в Центре Современной Драмы, там с нами на сцене импровизировала местная танцевальная группа современного танца ("Труппа анатомического") с "алхимическим" перформансом, а из полученной 6-канальной записи мы свели и сделали мастеринг наиболее интересных частей.».
Так что, концертный Lapidarium – это своего рода саундтрек весьма живописного мультижанрового действа, происходившего тогда в Екатеринбурге (о нем и об истории Der Finger в целом очень рекомендую почитать большое интервью, которое Евгения и Антон дали Виктору Пучкову вскоре после того концерта: https://soloma.today/der-finger/). Упомяну только, что помимо музыкальных импровизаций от Der Finger и пластических импровизаций от «Труппы анатомического» зрители концерта могли наблюдать еще и отрывки короткометражных фильмов выдающегося чешского режиссера-сюрреалиста Яна Шванкмайера. Да, посмотреть видеозапись концерта было бы весьма соблазнительно. Но пока слушаем Lapidarium…
Если на «стреле времени» Lapidarium по дате ближе к Le cinque stagioni, то по характеру звучания, настроению, наконец, по составу (в записи Le cinque stagioni участвовал еще и отец Евгении, Эдуард Сивков) этот альбом гораздо ближе, на мой взгляд, к Medizin. Точнее, по хронологии событий, идеи студийного альбома Medizin были, похоже, нащупаны именно в концертном Lapidarium. Здесь также вторичным является качество звука, здесь также многое идет от нойзовой эстетики, когда, например, в Turandot стоны саксофона и басовый ритм с трудом прорываются сквозь шумы, здесь также почти везде довлеет жесткая ритмика, а начало Demantoid вполне органично выглядело бы в любом метал-роковом проекте. Исключением я бы назвал неожиданно романтическое (на мой вкус) звучание саксофона в самой длинной, одиннадцатитминутной композиции Panguite и психоделическую бурю, поднятую дуэтом в Stella Bethlehemica. Надо сказать, именно эта «Вифлеемская звезда», так сказать, евангельский рассказ от Der Finger, вместе с Oumuamua и той же Turandot показались мне самыми яркими моментами альбома. Но это, понятно, вкусовая оценка, а слушать и пытаться понять музыку группы было, как всегда, интересно в каждом треке.
И еще одна деталь. Выше упомянуто, что мы слушаем запись 2019 года. Но есть одна особенность, которая делает Lapidarium (лапидарий – это, как известно, музей древних каменных плит, часто надгробных, с сохранившимися на них надписями) продуктом именно текущего года. В этом альбоме нет традиционной вводной притчи от Евгении Сивковой. На этот раз от лица группы в целом есть короткий комментарий: «Время собирать камни. С надеждой на мир. DF». Мне трудно представить нормального человека, который бы не разделил с Женей и Антоном эту позицию.
© & (p) 2022 Signora Ward Records
9 tks / 61 mins
(Evgenia Sivkova - dr, sax, effects; Anton Efimov - g, b, effects;)
Линк предоставил Der Finger
Леонид АУСКЕРН