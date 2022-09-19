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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Fair Wind Pleases - Live at the Babooinumfest #17

Fair Wind Pleases - Live at the Babooinumfest #17

19.09.2022

Fair Wind Pleases - Live at the Babooinumfest #17

В отличие от самой давней группы петербуржца Ивана Розмаинского Roz Vitalis его другой проект Fair Wind Pleases сравнительно молод. И хотя Fair Wind Pleases существует только с начала 2020 года, представляемый сегодня альбом – уже четвертый в дискографии группы. Он же – третий концертный альбом Fair Wind Pleases. Как понятно из названия, записан он был на традиционном для Питера фестивале прог-музыки Babooinumfest, проводившимся в июне этого года уже в 17-й раз усилиями его организатора Сергея Горчанинова.

На Live at the Babooinumfest #17 ансамбль представлен в том же составе, что и предыдущий альбом Jump into Autumn (2021), тоже концертник и единственный альбом Fair Wind Pleases, о котором наш сайт не рассказывал. Это трио, где вместе с Иваном Розмаинским, игравшим в тот вечер на фортепьянном синтезаторе, на сцену вышли кларнетист Андрей Стефинов и ударник Юрий Хомоненко. Все трое запечатлены на обложке альбома, которой группа обязана Андрею Стефинову.

Fair Wind Pleases предложил посетителям Babooinumfest программу, составленную только из новых композиций. В альбоме их семь, считая две части Journey into the Unknown Summer, представленные в альбоме первым и последним треком. Но скажу откровенно, слушая альбом, я, конечно, фиксировал вполне заслуженные аплодисменты публики в конце каждого трека, но всю программу ощутил, как единое целое. Почему? А дело в том, что вся она – как светлый и теплый луч, согревающий сердце и помогающий ему немного оттаять.

…Когда-то Владимир Маяковский написал такие строки: «Для веселия планета наша мало оборудована». Наверное, многие, как и я, особенно остро почувствовали это после 24 февраля. Поселившиеся внутри боль и тревога с той поры не оставляют. Музыка Fair Wind Pleases помогла ее хотя бы ненадолго притупить. Я не назову ее «веселой», отнюдь, она именно светлая. Инструмент Розмаинского, несмотря на электронное происхождение, больше всего мне напомнил по звучанию клавесин и, соответственно, его линия в пьесах этой программы мне показалась нео-барочной. Кларнет Стефинова, изощренно вездесущий, гибкий, парадоксальный, отсылает прежде всего к джазу с его импровизационным началом, причем джазу порой весьма авангардному. Наконец, максимально чуткие к своим партнерам ударные Хомоненко не дают забыть о том, что в сумме мы имеем дело все же с очень изящным, рафинированным вариантом прог-рока. Прекрасная работа, с которой музыкантов можно только поздравить.

Наконец, не могу не упомянуть об еще одной детали этого релиза. Альбом можно скачивать на bandcamp группы бесплатно: https://fairwindpleases.bandcamp.com/album/live-at-the-babooinumfest-17. Но вы можете внести любые суммы, которые коллектив собирается перевести одной из семей украинских беженцев в Гамбурге. No comments.

© 2022

7 tks / 41 mins

(Yury Khomonenko – dr, perc; Ivan Rozmainsky - synth p; AndRey Stefinoff – cl;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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