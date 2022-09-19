Fair Wind Pleases - Live at the Babooinumfest #17

В отличие от самой давней группы петербуржца Ивана Розмаинского Roz Vitalis его другой проект Fair Wind Pleases сравнительно молод. И хотя Fair Wind Pleases существует только с начала 2020 года, представляемый сегодня альбом – уже четвертый в дискографии группы. Он же – третий концертный альбом Fair Wind Pleases. Как понятно из названия, записан он был на традиционном для Питера фестивале прог-музыки Babooinumfest, проводившимся в июне этого года уже в 17-й раз усилиями его организатора Сергея Горчанинова.
На Live at the Babooinumfest #17 ансамбль представлен в том же составе, что и предыдущий альбом Jump into Autumn (2021), тоже концертник и единственный альбом Fair Wind Pleases, о котором наш сайт не рассказывал. Это трио, где вместе с Иваном Розмаинским, игравшим в тот вечер на фортепьянном синтезаторе, на сцену вышли кларнетист Андрей Стефинов и ударник Юрий Хомоненко. Все трое запечатлены на обложке альбома, которой группа обязана Андрею Стефинову.
Fair Wind Pleases предложил посетителям Babooinumfest программу, составленную только из новых композиций. В альбоме их семь, считая две части Journey into the Unknown Summer, представленные в альбоме первым и последним треком. Но скажу откровенно, слушая альбом, я, конечно, фиксировал вполне заслуженные аплодисменты публики в конце каждого трека, но всю программу ощутил, как единое целое. Почему? А дело в том, что вся она – как светлый и теплый луч, согревающий сердце и помогающий ему немного оттаять.
…Когда-то Владимир Маяковский написал такие строки: «Для веселия планета наша мало оборудована». Наверное, многие, как и я, особенно остро почувствовали это после 24 февраля. Поселившиеся внутри боль и тревога с той поры не оставляют. Музыка Fair Wind Pleases помогла ее хотя бы ненадолго притупить. Я не назову ее «веселой», отнюдь, она именно светлая. Инструмент Розмаинского, несмотря на электронное происхождение, больше всего мне напомнил по звучанию клавесин и, соответственно, его линия в пьесах этой программы мне показалась нео-барочной. Кларнет Стефинова, изощренно вездесущий, гибкий, парадоксальный, отсылает прежде всего к джазу с его импровизационным началом, причем джазу порой весьма авангардному. Наконец, максимально чуткие к своим партнерам ударные Хомоненко не дают забыть о том, что в сумме мы имеем дело все же с очень изящным, рафинированным вариантом прог-рока. Прекрасная работа, с которой музыкантов можно только поздравить.
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