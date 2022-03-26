Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics
26.03.2022
Дэн Брюс, гитарист, композитор и педагог, хорошо известен на Среднем Западе США. Долгое время он жил и работал в Чикаго, входил в объединение The Chicago Composers Collective. Позже он перебрался в соседний штат Огайо и сейчас преподает в Кливлендском университете и продолжает активную творческую деятельность. У Дэна есть несколько сольных альбомов, а ансамбль с необычным названием :beta collective он основал в 2017 году и тогда же увидел свет дебютный альбом Earthshine, получивший неплохую прессу и признание у слушателей. Новый, второй по счету альбом Dan Bruce’s :beta collective, лейбл Shifting Paradigm Records издает в конце апреля. Он называется Time To Mind the Mystics.
Брюс предпочитает работать с большими составами, и :beta collective вполне отвечает его требованиям. Приличная духовая секция, вибрафон, клавишные, вокодер, синтезаторы, ритм-группа – все это позволяет Дэну делать звуковую палитру ансамбля максимально красочной. Сочетание акустики и электроники также соответствует его композиторскому мышлению, да и сам он в этом альбоме играет и на электрогитаре с разнообразными электронными эффектами, и на акустическом инструменте, например, в Insignificance (A Love Song). Разнообразие тембров, современные мелодические и гармонические решения свидетельствуют, что Дэн Брюс старается идти в ногу со временем, добавляя к идеям предшественников собственные креативные подходы – это, если говорить о новом проекте в чисто музыкальном плане. Но у альбома Time To Mind the Mystics есть еще и «сверхзадача».
Дэн Брюс посвятил этот альбом исследованиям (или футуристическим прогнозам) будущего современной цивилизации. Стоит он при этом на твердых гуманистических позициях: « В основе (альбома – Л.А.) лежит идея о том, что наше стремление к технологическим инновациям не может быть принесено в жертву накопленным поколениями знаниям и древней мудрости. Надо чтить гуманизм, а технологии должны играть вспомогательную роль». Каждая из композиций альбома в той или иной степени посвящена этой проблеме. Заканчивает же альбом «футуристический блюз» Moth Flame Blues. Комментируя эту пьесу Дэн Брюс выражает осторожный оптимизм: «Я думаю, что, как общество, мы можем преодолеть рамки того, что нас разъединяет, и работать вместе ради лучшего будущего. Надеюсь…». Что ж, остается только присоединиться к этой надежде.
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