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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics

26.03.2022

Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics
Дэн Брюс, гитарист, композитор и педагог, хорошо известен на Среднем Западе США. Долгое время он жил и работал в Чикаго, входил в объединение The Chicago Composers Collective. Позже он перебрался в соседний штат Огайо и сейчас преподает в Кливлендском университете и продолжает активную творческую деятельность. У Дэна есть несколько сольных альбомов, а ансамбль с необычным названием :beta collective он основал в 2017 году и тогда же увидел свет дебютный альбом Earthshine, получивший неплохую прессу и признание у слушателей. Новый, второй по счету альбом Dan Bruce’s :beta collective, лейбл Shifting Paradigm Records издает в конце апреля. Он называется Time To Mind the Mystics.

Брюс предпочитает работать с большими составами, и :beta collective вполне отвечает его требованиям. Приличная духовая секция, вибрафон, клавишные, вокодер, синтезаторы, ритм-группа – все это позволяет Дэну делать звуковую палитру ансамбля максимально красочной. Сочетание акустики и электроники также соответствует его композиторскому мышлению, да и сам он в этом альбоме играет и на электрогитаре с разнообразными электронными эффектами, и на акустическом инструменте, например, в Insignificance (A Love Song). Разнообразие тембров, современные мелодические и гармонические решения свидетельствуют, что Дэн Брюс старается идти в ногу со временем, добавляя к идеям предшественников собственные креативные подходы – это, если говорить о новом проекте в чисто музыкальном плане. Но у альбома Time To Mind the Mystics есть еще и «сверхзадача».

Дэн Брюс посвятил этот альбом исследованиям (или футуристическим прогнозам) будущего современной цивилизации. Стоит он при этом на твердых гуманистических позициях: « В основе (альбома – Л.А.) лежит идея о том, что наше стремление к технологическим инновациям не может быть принесено в жертву накопленным поколениями знаниям и древней мудрости. Надо чтить гуманизм, а технологии должны играть вспомогательную роль». Каждая из композиций альбома в той или иной степени посвящена этой проблеме. Заканчивает же альбом «футуристический блюз» Moth Flame Blues. Комментируя эту пьесу Дэн Брюс выражает осторожный оптимизм: «Я думаю, что, как общество, мы можем преодолеть рамки того, что нас разъединяет, и работать вместе ради лучшего будущего. Надеюсь…». Что ж, остается только присоединиться к этой надежде.



© & (p) 2022 Shifting Paradigm Records

8 tks / 66 mins

(Dan Bruce – g; Chris Cole – as, ts, vocoder; Brad Wagner – ss, ts, bass cl; Caleb Smith – tb; Will Wedmedyk – vibe; Theron Brown – p, keyb, melodica; Aidan Plank – b; Anthony Taddeo – dr; Joel Negus – synth;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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