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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Roopa Panesar - SUBHA

Roopa Panesar - SUBHA

05.07.2022

Roopa Panesar - SUBHA
Если великолепные гитаристки что в роке, что в джазе, ничуть не уступающие представителям сильного пола – не новость, то вот ситаристок лично я никогда раньше не слышал, да и в принципе женщин, играющих на ситаре очень немного. Альбом SUBHA дает возможность познакомиться с одной из них. Ее зовут Рупа Панесар и она считается одним из лучших мастеров игры на ситаре в Великобритании. Родилась Рупа в Лондоне, а росла в Лейчестере (у меня, любителя не только музыки, но и футбола, этот город вызывает особые чувства: пару лет назад местный клуб совершил чудо, выиграв английскую Премьер-лигу). Учиться игре на ситаре девочка начала уже с семи лет под руководством опытного наставника Устада Дхарамбира Сингха. Талант проявился почти сразу, а упорный труд привел к успехам. Панесар выпустила дебютный альбом Khoj в 2011 году, три года спустя совершила ответственный концертный тур на историческую родину, в Индию, с выступлениями в Дели, Мумбаи и Колькатте, а в 2017 году успешно гастролировала в США. Рупа Панесар играет и классическую индийскую музыку, и джаз, и world music, с удовольствием выступает на различных фестивалях в Англии и за рубежом.

SUBHA – второй альбом в дискографии ситаристки. В переводе с хинди это слово означает «утро». Сама Рупа объясеят это название так: « Это альбом утренних раг, которые пробуждают умиротворяющие вибрации утра. Раги на этом альбоме были глубоко вдохновлены моим самым большим источником вдохновения для игры на ситаре, покойным Устадом Вилаят Ханом. Я всегда находила эти раги исцеляющими и бодрящими, и хотела записать их, чтобы разделить те же чувства со слушателями». Ассистировали Панесар в этом проекте два больших мастера – таблист из Индии Пандит Рамдас Палсуле, всемирно известный виртуоз из Пуны, и танпурист Кавирадж Сингх. Он, как и Панесар, родился в Англии, в Лидсе, а рос тоже в Лейчестере (подозреваю, что Рупа и Кавирадж знакомы уже давно).

Как вы уже поняли, SUBHA - альбом классической индийской музыки. Открывает программу альбома рага Rag Ahir Bhairav - Vilambat Gat in Tal Teental – огромное по масштабу сочинение, которое звучит почти тридцать три минуты (!). Медленное, неторопливое развитие этой раги действительно напоминает состояние полу-сна – полу-пробуждения, когда все чувства и эмоции еще только готовятся к новому дню. Для тех, кто мало знаком с индийской классической музыкой, такое произведение, возможно, непросто для восприятия, но тех, кто ее любит, оно может буквально ввести в транс. Но утро входит в свои права – и следующая рага, Rag Gujri Todi в двух частях, заметно отличается от стартовой. Темп здесь гораздо выше, а в конце он становится просто стремительным – вот тут уже от покоя не остается ровным счетом ничего! Rag Bhairavi - Punjabi Dhun in Tal Kaherwa – это «лайт» версия стартовой раги, значительно более короткая: «всего» около десяти минут. В качестве радио-бонуса линк дает возможность услышать еще и Rag Gujri Todi - Madhya Laya Gat in Tal Teental.

Не могу считать себя знатоком индийской классической музыки, но, на мой вкус, Рупа Панесар и, конечно же, ее партнеры – большие мастера. Я получил от этого проекта много позитивных эмоций – чего желаю и всем потенциальным слушателям утренних раг от Рупы Панесар.

(c) & (p) 2022 Asian Arts Agency

5 tks / 72 mins

(Roopa Panesar – sitar; Ramdas Palsule – table; Kaviraj Singh – tanpura;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индия
музыкальный стиль
индийская музыка


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