Calvin Johnson - Notes of a Native Son

Notes of a Native Son – так называлась давняя книга темнокожего американского писателя Джеймса Болдуина. Но и предыдущий в дискографии Кэлвина Джонсона альбом тоже носил схожее название: Native Son (2013). И вот, почти десять лет спустя, Кэлвин выпускает свой третий альбом под названием Notes of a Native Son. Преемственность? Влияние книги Болдуина? Возможно, и то, и другое, но больше всего «виноват» тут родной город музыканта – Новый Орлеан, родным сыном которого он является и доказывает это своим творчеством.
Кэлвин (р.1985) был обречен стать музыкантом не только по факту рождения в городе, который молва упорно считает родиной джаза. Он – музыкант в третьем поколении. И дед его, и трое дядьев были новоорлеанскими джазменами. Сам Кэлвин получил в подарок от дяди Лайонела свой первый саксофон в возрасте семи лет. Учился он музыке также в Новом Орлеане. Кэлвин Джонсон играл в таких истинно новоорлеанских составах, как Preservation Hall Band и Dirty Dozen Brass Band. И хотя сегодня он в равной мере принадлежит и нью-йоркской сцене, Новый Орлеан всегда в его сердце и новый альбом он рассматривает, как творческий отчет, в котором уже зрелый музыкант демонстрирует, чему научил его родной город.
Научил многому. Три авторские композиции Джонсона убеждают в его мастерстве композитора. Особенно хороша композиция Jewel's Lullaby, посвященная его дочери (так, кстати, назывался и самый первый альбом музыканта, выпущенный в 2012 году). Редко можно услышать столь нежное и эмоциональное звучание саксофона, что вполне объяснимо отцовскими чувствами. Как говорит сам Кэлвин, «Когда она просыпалась ночью, я брал ее на руки и расхаживал по комнатам, напевая ей эту мелодию, чтобы она уснула. Потом мелодия стала основой этой композиции». Есть в программе альбома и еще одна колыбельная: знаменитая Summertime Гершвина, которую Джонсон исполняет чуть быстрее, чем это обычно принято, но не менее убедительно. А еще один кавер в альбоме связан с именами еще двух знаменитых сыновей Нового Орлеана, Фэтса Домино и Дэйва Бартоломью, написавших I'm Walking, которую Кэлвин играет с истинно новоорлеанской виртуозностью и страстью. Что ж, еще один отличный пример того, что этот город регулярно поставляет на американскую джазовую сцену отличных мастеров.
© & (p) 2022 Calvin Johnson
8 tks / 46 mins
(Calvin Johnson – saxes; Ryan Hanseler – p; Peter Harris – b; Trenton O’Neal, Alfred Jordan – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН