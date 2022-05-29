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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Dubmatix meets Future Dub Orchestra - Frontline Dub

Dubmatix meets Future Dub Orchestra - Frontline Dub

29.05.2022

Dubmatix meets Future Dub Orchestra - Frontline Dub
Электронный даб – то, что ждет вас в этом альбоме. Если собственно даб, получивший широкое распространение в 70-е годы, является прямым отпрыском музыки рэгги, какой узнал ее мир за пределами Ямайки в первую очередь в творчестве Боба Марли, то электронный даб, в свою очередь, можно считать «внуком» рэгги. Связь между этими направлениями бесспорна. Сегодня электронный даб весьма популярен во всем мире – это и Ямайка, и Северная Америка, и Англия, и континентальная Европа. Альбом Frontline Dub – продукт межконтинентальной коллаборации между двумя яркими представителями электронного даба из Англии и Канады.

Британский ансамбль Future Dub Orchestra из Бристоля был организован харизматичным Джей Ти (Джон Теодор) Кларком, вобравшим в своем творчестве различные элементы даба, хип-хопа и электронной музыки. Это весьма популярный и много гастролирующий на Британских островах и в Европе коллектив. За названием Dubmatix стоит канадский музыкант и продюсер из Торонто Джесси Кинг, сын известного джазового клавишника Билла Кинга. Свой первый альбом с электронным дабом он записал под этим ником еще в 2004 году. С тех пор Dubmatix дважды (в 2010 и 2019 годах) становился лауреатом канадской премии в сфере грамзаписи Джюно (аналог Грэмми) за альбом года в области рэгги. Разброс этих дат красноречив: и все прошлое десятилетие, и в начале этого, Dubmatix является ведущей фигурой на канадской сцене в области музыки рэгги и ее «потомков».

Проект Frontline Dub начался с предложения Джей Ти Кларка к Джесси Кингу о сотрудничестве. Сначала был выпущен совместный ЕР, где композиции Frontline Dub (от Dubmatix) и Inner Blues (от Future Dub Orchestra) прозвучали в двух вариантах каждая – оригинальное звучание и, так сказать, Dub On Dub. Frontline Dub являет собой уже полномасштабный альбом с десятью треками (по сути – с пятью треками в двух аналогичных версиях каждая) авторства Future Dub Orchestra и Dubmatix. Во всем мире этот проект был встречен с большим энтузиазмом. Он возникает уже с первой композиции Black Arc – темповой пьесы с широким использованием эффектов эха и реверберации. Даб-версия больше напоминает более спокойный, «космический» эмбиент. Frontline Dub и Inner Blues ближе к классическому неторопливому, «раскачивающемуся» ритму музыки рэгги, а вот их вторые варианты – это настоящий электронный даб. Надо сказать, что во вторых версиях композиций Inner Blues иSamurai Dub появляется еще и вокал. Так что, Frontline Dub – хорошая иллюстрация того, как выглядело рэгги вчера, как выглядит сегодня и, с высокой степенью вероятности, - как будет выглядеть завтра.

© & (p) 2022 Echo Beach

10 tks / 47 mins

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Канада
музыкальный стиль
рэггей


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