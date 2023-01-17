Miguel Kertsman - In The Moment

Начиная с 2018 года, это уже четвертая для меня и для нашего сайта встреча с музыкой пианиста и композитора из Тольятти Ивана Соболева, и в каждой новой работе он предстает в каком-то новом облике, что уже само по себе говорит о динамизме и ...