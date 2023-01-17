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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Miguel Kertsman - In The Moment

Miguel Kertsman - In The Moment

17.01.2023

Miguel Kertsman - In The Moment

Мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что достаточно часто открываешь для себя совершенно новые имена и очень интересных музыкантов. Именно так произошло с альбомом In The Moment. Его создатель – композитор и клавишник Мигель Кертсман, бразилец по происхождению. Музыкант этот не признает каких-либо стилистических границ. Его можно встретить и в таких известных джазовых клубах, как Knitting Factory и 55 Bar в Нью-Йорке или Porgy & Bess в Вене, и на прославленных академических сценах, вроде Карнеги Холл в Нью-Йорке и Ковент Гарден в Лондоне. Кертсман работал со многими известными академическими составами в разных странах и с возглавляемым им прог-ансамблем Amazônica Universal Orchestra. Его фирменные инструменты – это старые аналоговые синтезаторы и такие винтажные клавишные, как меллотрон или электрическое фортепьяно Wurlitzer.

С помощью этих и целого ряда других инструментов, включая орган Хэммонда (куда же без него!) и басовую педаль он и записывал альбом In The Moment. В работе над этим проектом Мигелю понадобился только один ассистент: американский ударник Эрни Адамс. Правда, при столь широком клавишном арсенале порой кажется, что слушаешь целый оркестр. Что же исполняет этот «оркестр» из двух исполнителей? Все, как любит его создатель Мигель Кертсман. Уже динамичную стартовую композицию с характерным названием Driven можно расценить как весьма привлекательную смесь прог-рока, академической музыки и фьюжн. Есть тут и парная группа пьес: в East West царят неторопливые восточные интонации, а West East сделана в этаком квази-академическом стиле, заставляющем вспомнить идеи и звучание Кита Эмерсона. Acid Blues Bop, чье название говорит само за себя, - пожалуй, самая джазовая пьеса альбома, а в титульной In The Moment нельзя не отдать должное Адамсу: он здесь очень хорош. И, конечно же, не мог Кертсман пройти мимо родных бразильских мотивов: Ipanema Love он играет вдохновенно и даже с каким-то залихватским электронным «посвистом». Ну, а заканчивается этот небольшой, сорокаминутный альбом пьесой с также символичным названием: Fusion. Наверное, это самое короткое и самое точное определение этого проекта.

© & (p) 2022 Big Round Records

7 tks / 39 mins

(Miguel Kertsman – analog synth, keyb, bass pedal; Ernie Adams – dr;)

Линк предоставил Patrick Niland, PARMA Recordings

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
фьюжн


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