Stefano Travaglini / Achille Succi - Book of Innocence
18.11.2022
В дискографии итальянского пианиста и композитора Стефано Травальини вместе с альбомом Book of Innocence насчитывается пять работ. С четырьмя из них можно познакомиться на нашем сайте. Забавно, что два альбома – это сольные проекты Стефано, а два других – дуэты. В 2019 году мы писали о The Long Line, дуэте двух пианистов, Стефано Травальини и Массимилиано Коклита, на сей раз представляем дуэт Травальини с духовиком Акиле Сукки, играющим на бас-кларнете и альт-саксофоне. В предыдущих обзорах работ Травальини можно найти информацию о его творческом пути, поэтому сейчас – несколько слов о его партнере. Опытный музыкант, уроженец Модены, недавно перешагнувший полувековой юбилей, Акиле хорошо известен и собственными работами, и сотрудничеством со многими известными американскими и европейскими джазменами, среди которых Ури Кейн, Джорджо Гаслини, Пьер Дерге. Любопытно, что Сукки – музыкант-самоучка, что по нынешним временам, особенно в Европе, большая редкость. Дуэт Травальини и Сукки, как мне кажется, был интересен обоим музыкантам, так как сочетание фортепьяно с саксофоном или бас-кларнетом в дуэтах встречается не слишком часто.
Программу Book of Innocence составили сочинения Травальини и один кавер: Travels Пэта Мэтини. Говоря в предыдущих обзорах о музыке Травальини, я не раз отмечал, что его язык, и в заранее сочиненных вещах, и в импровизациях, в равной степени близок и современному джазу, и камерной академической музыке. Альбомы Травальини требуют внимательного, сосредоточенного прослушивания, и, как мне кажется, в этой связи особенно интересны людям с интеллектуальным складом ума. В случае с Book of Innocence интеллектуалы, думаю, будут особенно довольны: как нигде ранее, здесь, насколько это возможно для музыкального проекта, музыка связана с другими видами искусств, особенно с живописью и литературой.
Начнем с того, что обложку альбома украшает репродукция Tactile memory 144, работы известной современной художницы американо-испанского происхождения Наташи Зупан. Открывает же программу композиция Rothko, посвященная знаменитому мастеру абстрактного экспрессионизма Марку Ротко. На мой взгляд, игра Стефано и Акиле в этой пьесе максимально близка к абстракциям этого художника. А далее следует экскурс в литературу – в Bauci фортепьяно и бас-кларнет исполняют музыку, которую навеяла Стефано книга его соотечественника Итало Кальвино «Невидимые города». И здесь, и в других треках, диалог музыкантов построен на равноправной основе – то фортепьяно ведет за собой саксофон или бас-кларнет, то, наоборот, духовой инструмент предлагает свою линию развития темы, которую партнер обыгрывает с видимым удовольствием. Для меня классическим образцом такого диалога стала композиция Polymorph. Не знаю, названа она в честь мифологического существа, способного принимать разные формы, или по названию вполне реального термопластика, используемого в том числе и в скульптуре, но в этой шестиминутной пьесе музыканты отлично демонстрируют и высокое мастерство, и характерную для них манеру диалога. А самой длинным треком альбома стал финальный, давший название всему альбому. Он вызывает устойчивые ассоциации с работой Анри Матисса The Red Studio, где маэстро разместил на полотне живописное изображение целого ряда артефактов из своих предыдущих творений. В том же ключе Травальини наполнил Book of Innocence цитатами из шести своих более коротких пьес. Получилось очень интересно – и это относится как к композиции Book of Innocence, так и к альбому в целом!
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