Sasha Berliner - Onyx

Саша Берлинер – это имя, которое любителям джаза точно стоит запомнить. Юная девушка (сегодня ей только 24 года,, точнее ей исполнится 24 через два дня, 20 июня) еще два года назад, в 2020 году стала победителем в опросе критиков журнала DownВeat в категории «Восходящая звезда – вибрафон». Она стала первой женщиной-победителем в этой категории, а также вообще первым исполнителем за всю историю знаменитых даунбитовских опросов, добившимся победы в любых категориях в столь юном возрасте (тогда – 21 год). В опросах читателей того же DownВeat в 2021 и 2022 годах она неизменно входит в «Топ-10» среди вибрафонистов вместе с Джо Локком, Стефоном Харрисом и еще одним молодым талантом Джоэлем Россом (старше Саши на два года). Можно уверенно утверждать, что Саша Берлинер и Джоэль Росс – будущее джазового вибрафона.
Родилась Саша в Сан-Франциско. Начинала она в качестве ударника в рок-группе, но обучение по джазовой программе в Oakland School for the Arts сделало ее вибрафонисткой – и, кажется, навсегда. В 2016 году Берлинер переехала в Нью-Йорк и поступила в Новую школу джаза и современной музыки, где ее взял под свою опеку и оказал серьезнейшее влияние на формирование собственного джазового языка молодой исполнительницы сам Стефон Харрис. Интересно, что к становлению Джоэля Росса он тоже приложил свою руку и свои знания. Свой первый альбом в качестве лидера Azalea Берлинер выпустила в 2019 году. Она работала уже с Николасом Пэйтоном, Крисченом МакБрайдом, Куинси Дэвисом, а сегодня входит в ансамбль Тайшона Сори. Но второй свой альбом Onyx Саша создавала, конечно же, с собственной группой.
В нее входят пианист Джеймс Фрэнсис, басист Барнис Трэвис II, ударник Маркус Гилмор. Кроме того, в записи Onyx участвовало несколько гостей, включая известную вокалистку Тану Алексу (в одном треке). Альбом не очень велик по объему: всего сорок минут звучания, но этого хватает, чтобы оценить и технику игры Берлинер (в отличие от того же Джоэля Росса в его последнем альбоме The Parable Of The Poet, Саша солирует много и с явным удовольствием), и ее мастерство композитора и аранжировщика. Из собственных пьес Саши сильное впечатление оставила стартовая семиминутная композиция Jade, самая длинная на диске – развернутое полотно со сложным темпоритмом и мрачноватыми гармониями. И еще один интереснейший момент альбома – это сразу две версии известнейшего джазового стандарта My Funny Valentine. Обе версии максимально удалены от оригинала. В первой Берлинер выдает очень яркое соло, а во второй акцент сделан на коллективном диалоге всех музыкантов. Обе версии, как и весь Onyx в целом – это очень современный, умный и интересный джаз от исполнительницы, которая будет среди тех, кто направляет пути его развития на ближайшие десятилетия.
© & (p) 2022 JMI Recordings
8 tks / 40 mins
(Sasha Berliner – vibe; Marcus Gilmore – dr; Burniss Travis II – b, el.b; James Francies – p, Fender Rhodes; with Jaleel Shaw – as; Julius Rodriguez - analog synths; Thana Alexa – voc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН